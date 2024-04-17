https://1prime.ru/20240417/bitkoin-847473455.html
Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов
Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается 17 апреля на два процента, впервые с конца февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T19:12+0300
2024-04-17T19:12+0300
2024-04-17T19:12+0300
экономика
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/12/842371232_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_94cb9597c8c9f2b50558391e46897b88.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается 17 апреля на два процента, впервые с конца февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.00 мск дешевел на 2,4% за сутки - до 60 313 долларов. Минутами ранее показатель опускался ниже 60 тысяч долларов, впервые с 28 февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,48% - в среднем до 60 300 долларов. Динамика также приводится за сутки. С конца февраля стоимость биткоина начала резко расти, показатель несколько раз обновлял исторический максимум. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов. При этом с начала апреля криптовалюта потеряла уже более 15%.
https://1prime.ru/20240404/bitkoin-847070583.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/12/842371232_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_415dd9a9aa0fa329e8bb0a9993b675da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин
Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 28 февраля
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается 17 апреля на два процента, впервые с конца февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.00 мск дешевел на 2,4% за сутки - до 60 313 долларов. Минутами ранее показатель опускался ниже 60 тысяч долларов, впервые с 28 февраля.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,48% - в среднем до 60 300 долларов. Динамика также приводится за сутки.
С конца февраля стоимость биткоина начала резко расти, показатель несколько раз обновлял исторический максимум. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов. При этом с начала апреля криптовалюта потеряла уже более 15%.
Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина