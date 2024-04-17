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Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов

Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина снижается 17 апреля на два процента, впервые с конца февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:12+0300

2024-04-17T19:12+0300

2024-04-17T19:12+0300

экономика

биткоин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается 17 апреля на два процента, впервые с конца февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.00 мск дешевел на 2,4% за сутки - до 60 313 долларов. Минутами ранее показатель опускался ниже 60 тысяч долларов, впервые с 28 февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,48% - в среднем до 60 300 долларов. Динамика также приводится за сутки. С конца февраля стоимость биткоина начала резко расти, показатель несколько раз обновлял исторический максимум. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов. При этом с начала апреля криптовалюта потеряла уже более 15%.

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