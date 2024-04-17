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ВСУ атакуют Крым по западному сценарию, заявили в ГД

ВСУ атакуют Крым по западному сценарию, заявили в ГД - 17.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ атакуют Крым по западному сценарию, заявили в ГД

Попытки ВСУ наносить удары по Крымскому полуострову являются частью разработанного западного сценария. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил Депутат... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:23+0300

2024-04-17T15:23+0300

2024-04-17T15:23+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - ПРАЙМ. Попытки ВСУ наносить удары по Крымскому полуострову являются частью разработанного западного сценария. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария", - сказал парламентарий.По мнению Шеремета, это очевидно, учитывая помощь стран НАТО в воздушной разведке и целеуказании для украинских войск. По этой причине можно полагать, что Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт.Он также отметил, что западные разведывательные беспилотники, которые появляются в Черном море, ведут к последующей атаке ВСУ на Крым с использованием дронов или ракет, включая западные модели.

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