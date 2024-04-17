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Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству
Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству - 17.04.2024, ПРАЙМ
Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Владимира Ефимова, а должность заммэра, руководителя департамента экономической политики и... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T18:30+0300
2024-04-17T18:30+0300
2024-04-17T18:38+0300
строительство
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Владимира Ефимова, а должность заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы займет Мария Багреева.Отмечается, что Андрея Бочкарева освободили от поста по собственной инициативе. Вице-мэром Бочкарев был назначен в 2020 году, до этого он с 2010 года руководил московским Департаментом строительства. Владимир Ефимов занимал должность вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений с 2018 года. До этого он около года возглавлял Департамент экономической политики и развития Москвы. Багреева занимала должность министра правительства Москвы с 2020 года.
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строительство
Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству
Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Ефимова, вместо Бочкарева
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Владимира Ефимова, а должность заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы займет Мария Багреева.
Отмечается, что Андрея Бочкарева освободили от поста по собственной инициативе.
Вице-мэром Бочкарев был назначен в 2020 году, до этого он с 2010 года руководил московским Департаментом строительства. Владимир Ефимов занимал должность вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений с 2018 года. До этого он около года возглавлял Департамент экономической политики и развития Москвы.
Багреева занимала должность министра правительства Москвы с 2020 года.
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