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Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству

Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству - 17.04.2024, ПРАЙМ

Собянин сменил вице-мэра Москвы по строительству

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Владимира Ефимова, а должность заммэра, руководителя департамента экономической политики и... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:30+0300

2024-04-17T18:30+0300

2024-04-17T18:38+0300

строительство

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового вице-мэра по строительству Владимира Ефимова, а должность заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы займет Мария Багреева.Отмечается, что Андрея Бочкарева освободили от поста по собственной инициативе. Вице-мэром Бочкарев был назначен в 2020 году, до этого он с 2010 года руководил московским Департаментом строительства. Владимир Ефимов занимал должность вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений с 2018 года. До этого он около года возглавлял Департамент экономической политики и развития Москвы. Багреева занимала должность министра правительства Москвы с 2020 года.

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строительство