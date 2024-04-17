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Российские банки впервые сократили число допофисов в новых регионах

Российские банки впервые сократили число допофисов в новых регионах - 17.04.2024, ПРАЙМ

Российские банки впервые сократили число допофисов в новых регионах

Российские банки в марте впервые сократили число дополнительных офисов в новых регионах, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:28+0300

2024-04-17T16:28+0300

2024-04-17T16:28+0300

экономика

банки

новые регионы рф

допофисы

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские банки в марте впервые сократили число дополнительных офисов в новых регионах, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "Впервые сокращение числа допофисов произошло на новых территориях – на семь единиц за март. На новых территория число допофисов сокращалось только в ДНР", - рассказал аналитик. В марте число допофисов в целом по России увеличилось на 16, в основном они открывались в Томской области, за этот месяц их число в этом регионе выросло на 12 единиц, отметил Осадчий. В лидерах оказались также Крым, там открылось семь дополнительных офисов, Краснодарский край – шесть, и Севастополь (три). Сбербанк открыл только один офис. "Сбербанк наращивает число отделений в Крыму и в Севастополе – там у него уже 10 и 4 допофиса соответственно", - рассказал эксперт. Единственным системно значимым банком, который работает в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - является Промсвязьбанк. Кроме того, в новых регионах работают ЦМРБанк, "ИС Банк" и банк РостФинанс, указал Осадчий.

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банки, новые регионы рф, допофисы