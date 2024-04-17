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Российским дронам предрекли будущее "новых смартфонов"
Российским дронам предрекли будущее "новых смартфонов" - 17.04.2024, ПРАЙМ
Российским дронам предрекли будущее "новых смартфонов"
Беспилотные летательные аппараты в обозримой перспективе могут стать "новыми смартфонами": ими будет пользоваться большинство людей. Такое мнение высказал в... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:35+0300
2024-04-17T14:35+0300
2024-04-17T14:49+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты в обозримой перспективе могут стать "новыми смартфонами": ими будет пользоваться большинство людей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер. Университет участвует в проекте по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем. "Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое", — сказал Далингер. В конце января в России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный летать в два с половиной раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор".Также завершаются работы по созданию корабельной версии дрона-камикадзе для Военно-морского флота, который можно будет запускать с палубы корабля, сообщали ранее "Известия". При этом существуют и применяются в сельском хозяйстве и агродроны, хотя он занимают лишь небольшую часть рынка БПЛА. Они бывают двух типов — дроны, которые предназначены для осмотра полей, помогают более оперативно выявить проблемы и принять решение. Второй тип — дроны для обработки сельхозугодий.
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Российским дронам предрекли будущее "новых смартфонов"
Проректор РУТ: дроны в обозримой перспективе могут стать "новыми смартфонами"
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты в обозримой перспективе могут стать "новыми смартфонами": ими будет пользоваться большинство людей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, проректор Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) Яков Далингер.
Университет участвует в проекте по подготовке кадров для сферы беспилотных авиационных систем. "Раньше была такая замечательная профессия - оператор ЭВМ. А потом пришли к тому, что у нас каждому человеку нужно использовать компьютер, это просто новый инструмент для работы в повседневной жизни. И тут может быть то же самое", — сказал Далингер.
В конце января в России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный летать в два с половиной раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор".
Также завершаются работы по созданию корабельной версии дрона-камикадзе для Военно-морского флота, который можно будет запускать с палубы корабля, сообщали ранее "Известия".
При этом существуют и применяются в сельском хозяйстве и агродроны, хотя он занимают лишь небольшую часть рынка БПЛА. Они бывают двух типов — дроны, которые предназначены для осмотра полей, помогают более оперативно выявить проблемы и принять решение. Второй тип — дроны для обработки сельхозугодий.
Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА