https://1prime.ru/20240417/durov-847444220.html

"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи

"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T05:09+0300

2024-04-17T05:09+0300

2024-04-17T05:19+0300

экономика

павел дуров

telegram

марк цукерберг

https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули друг друга . Создатели соцсетей встретились более десяти лет назад, когда Дуров еще жил в Российской Федерации и занимался развитием соцсети "ВКонтакте". Беседуя с известным американским тележурналистом Такером Карлсоном, основатель соцсети "ВКонтакте" так рассказал о встрече с Цукербергом: "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно".Цукерберг поинтересовался, не планирует ли Дуров он выходить на "глобальный уровень", а Дуров спросил, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который соцсеть "ВКонтакте" считала своим. Тот и другой уверили друг друга, что таких планов не существует. "Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - рассказал Дуров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240401/akkaunt-846910706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, telegram, марк цукерберг