https://1prime.ru/20240417/durov-847444220.html
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T05:09+0300
2024-04-17T05:09+0300
2024-04-17T05:19+0300
экономика
павел дуров
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули друг друга . Создатели соцсетей встретились более десяти лет назад, когда Дуров еще жил в Российской Федерации и занимался развитием соцсети "ВКонтакте". Беседуя с известным американским тележурналистом Такером Карлсоном, основатель соцсети "ВКонтакте" так рассказал о встрече с Цукербергом: "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно".Цукерберг поинтересовался, не планирует ли Дуров он выходить на "глобальный уровень", а Дуров спросил, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который соцсеть "ВКонтакте" считала своим. Тот и другой уверили друг друга, что таких планов не существует. "Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - рассказал Дуров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240401/akkaunt-846910706.html
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павел дуров, telegram, марк цукерберг
Экономика, Павел Дуров, Telegram, Марк Цукерберг
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи
Павел Дуров рассказал, как Марк Цукерберг пытался воспользоваться его идеями
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули друг друга .
Создатели соцсетей встретились более десяти лет назад, когда Дуров еще жил в Российской Федерации и занимался развитием соцсети "ВКонтакте".
Беседуя с известным американским тележурналистом Такером Карлсоном, основатель соцсети "ВКонтакте" так рассказал о встрече с Цукербергом: "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно".
Цукерберг поинтересовался, не планирует ли Дуров он выходить на "глобальный уровень", а Дуров спросил, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который соцсеть "ВКонтакте" считала своим. Тот и другой уверили друг друга, что таких планов не существует.
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"Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - рассказал Дуров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская