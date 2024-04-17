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"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/durov-847444220.html
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T05:09+0300
2024-04-17T05:19+0300
экономика
павел дуров
telegram
марк цукерберг
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули друг друга . Создатели соцсетей встретились более десяти лет назад, когда Дуров еще жил в Российской Федерации и занимался развитием соцсети "ВКонтакте". Беседуя с известным американским тележурналистом Такером Карлсоном, основатель соцсети "ВКонтакте" так рассказал о встрече с Цукербергом: "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно".Цукерберг поинтересовался, не планирует ли Дуров он выходить на "глобальный уровень", а Дуров спросил, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который соцсеть "ВКонтакте" считала своим. Тот и другой уверили друг друга, что таких планов не существует. "Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - рассказал Дуров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
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павел дуров, telegram, марк цукерберг
Экономика, Павел Дуров, Telegram, Марк Цукерберг
05:09 17.04.2024 (обновлено: 05:19 17.04.2024)
 
"Было смешно". Дуров рассказал, как Цукерберг пытался скопировать его идеи

Павел Дуров рассказал, как Марк Цукерберг пытался воспользоваться его идеями

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что создатель соцсети Facebook* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом обманули друг друга .
Создатели соцсетей встретились более десяти лет назад, когда Дуров еще жил в Российской Федерации и занимался развитием соцсети "ВКонтакте".
Беседуя с известным американским тележурналистом Такером Карлсоном, основатель соцсети "ВКонтакте" так рассказал о встрече с Цукербергом: "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно".
Цукерберг поинтересовался, не планирует ли Дуров он выходить на "глобальный уровень", а Дуров спросил, не планирует ли Цукерберг экспансию на рынок, который соцсеть "ВКонтакте" считала своим. Тот и другой уверили друг друга, что таких планов не существует.
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"Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - рассказал Дуров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
 
ЭкономикаПавел ДуровTelegramМарк Цукерберг
 
 
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