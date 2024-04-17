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В Египте ждут больше российских туристов в этом году - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В Египте ждут больше российских туристов в этом году
В Египте ждут больше российских туристов в этом году - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Египте ждут больше российских туристов в этом году
Каир рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:15+0300
2024-04-17T08:16+0300
экономика
египет
международная торговля
выездной туризм
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит. "Я надеюсь, что он вырастет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая возможность роста числа российских туристов в 2024 году. Во вторник в пресс-службе министерства экономического развития РФ сообщили журналистам, что туристический поток между странами БРИКС, куда вошел и Египет, к концу 2024 года может вырасти почти в 4 раза, до 5 миллионов поездок.Мааит также выразил надежду, что вырастет и двусторонняя торговля с РФ."Мы надеемся, что в будущем будет все больше и больше сотрудничества, особенно, торговой кооперации", - заявил он.В частности, Мааит указал на проходящие обсуждения инициативы по созданию Москвой и Каиром зернового хаба в Суэцком канале.В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
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египет, международная торговля, выездной туризм
Экономика, ЕГИПЕТ, международная торговля, выездной туризм
08:15 17.04.2024 (обновлено: 08:16 17.04.2024)
 
В Египте ждут больше российских туристов в этом году

Минфин Египта: Каир рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году

© Фото : Unsplash/Spencer DavisПирамиды Египта
Пирамиды Египта - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Unsplash/Spencer Davis
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Каир рассчитывает на рост числа туристов из России в этом году, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммед Мааит.
"Я надеюсь, что он вырастет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая возможность роста числа российских туристов в 2024 году.
Во вторник в пресс-службе министерства экономического развития РФ сообщили журналистам, что туристический поток между странами БРИКС, куда вошел и Египет, к концу 2024 года может вырасти почти в 4 раза, до 5 миллионов поездок.
Мааит также выразил надежду, что вырастет и двусторонняя торговля с РФ.
"Мы надеемся, что в будущем будет все больше и больше сотрудничества, особенно, торговой кооперации", - заявил он.
В частности, Мааит указал на проходящие обсуждения инициативы по созданию Москвой и Каиром зернового хаба в Суэцком канале.
В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.
Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
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ЭкономикаЕГИПЕТмеждународная торговлявыездной туризм
 
 
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