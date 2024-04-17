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Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик
Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик - 17.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик
ЕС собирался при помощи санкций поставить экономику России на колени, однако вместо этого убил ими свою. Таким мнением в социальной сети Х поделился глава... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:26+0300
2024-04-17T11:26+0300
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ПАРИЖ, 17 апр - ПРАЙМ. ЕС собирался при помощи санкций поставить экономику России на колени, однако вместо этого убил ими свою. Таким мнением в социальной сети Х поделился глава французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо."Брюно Ле Мэр и все еврократы обещали "поставить российскую экономику на колени". Это нашу экономику они убили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой! Выгоним их всех и остановим эти санкции", - заявил он.Филиппо указал на данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым, российская экономика растет в пять раз быстрее, чем французская.В Москве неднократно заяляли, что страна может справиться с санкционным давлением, а Западу уже давно надо признать провал собственных санкций. Президент России Владимир Путин также утверждал, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией коллективного Запада, в ходе которой санкции нанесли серьезный урон мировой экономике.
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Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Новости
Евросоюз убил свою экономику санкциями, заявил французский политик
Филиппо: ЕС санкциями хотел "поставить на колени" экономику РФ, но убил свою
ПАРИЖ, 17 апр - ПРАЙМ.
ЕС собирался при помощи санкций поставить экономику России на колени, однако вместо этого убил ими свою. Таким мнением в социальной сети Х поделился
глава французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
"Брюно Ле Мэр и все еврократы обещали "поставить российскую экономику на колени". Это нашу экономику они убили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой! Выгоним их всех и остановим эти санкции", - заявил он.
Филиппо указал на данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым, российская экономика растет в пять раз быстрее, чем французская.
В Москве неднократно заяляли, что страна может справиться с санкционным давлением, а Западу уже давно надо признать провал собственных санкций. Президент России Владимир Путин также утверждал, что политика ослабления России является долгосрочной стратегией коллективного Запада, в ходе которой санкции нанесли серьезный урон мировой экономике.
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