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Запад сломался: теперь от России ждут совсем другого

Запад сломался: теперь от России ждут совсем другого - 17.04.2024, ПРАЙМ

Запад сломался: теперь от России ждут совсем другого

Экономический и политический разрыв между Россией и Западом, а также последовавший за этим разворот Москвы на Восток породил множество диаметрально... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:09+0300

2024-04-17T13:09+0300

2024-04-17T13:09+0300

мнения аналитиков

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Экономический и политический разрыв между Россией и Западом, а также последовавший за этим разворот Москвы на Восток породил множество диаметрально противоположных мнений и прогнозов относительно экономических перспектив РФ. Как это часто бывает, крайние точки зрения и прогнозы - о том, что 1) экономика России вот-вот рухнет, или 2) импортозамещение наделит ее небывалой силой и устойчивостью – оказались несостоятельными.Вместо этого экономика показывает более сильную динамику, нежели предполагали прогнозы пессимистов, однако обусловлено это резким увеличением госрасходов, значительная часть которых оседает в карманах россиян и трансформируется в рост потребления. Все это способствует увеличению ненефтегазовых доходов бюджета РФ.Экономика РФ уверенно растет благодаря двум ключевым факторам: резкому увеличению госрасходов и успешному переключению внешней торговли на Азию. Интересно, что данное переключение, судя по всему, в основном является заслугой частного бизнеса, а не государства. И именно рыночный характер российской экономики выступает тем спасательным кругом, который не дает ей утонуть в условиях экономических шоков.Также следует отметить масштабную дедолларизацию экономики и финансовой системы РФ в предыдущие годы, которая в значительной степени оградила ее от внешних шоков, включая резкое и быстрое повышение процентных ставок в США.Кроме того, в отличие от СССР обменный курс рубля сегодня является плавающим, что позволяет экономике лучше адаптироваться к внешним шокам. Экономика современной России гораздо более диверсифицирована, значительно активнее взаимодействует с внешним миром, а доля оборонных расходов относительно ВВП заметно ниже, чем в СССР, хотя и увеличивается в последние годы.При этом сам рост ВВП страны выглядит, скорее, количественным, нежели качественным: экономика растет, но развивается слабо. В частности, производительность труда в РФ в 2022 году снизилась на 3,6%, а в 2023 году, по предварительным оценкам, выросла лишь на 1,7%, оставшись ниже докризисного уровня.МВФ отмечает, что устойчивость экономики РФ обусловлена, прежде всего, устойчивым экспортом нефти. Из этого проистекают как минимум два риска, и оба связаны с возможным сокращением российского экспорта в денежном выражении. Во-первых, цены на нефть могут снизиться в случае глобальной рецессии, а, во-вторых, это может стать следствием ужесточения санкций со стороны Запада. В частности, на подобные риски указывают недавние ограничения на импорт российских промышленных металлов, введенные США и Великобританией: они могут привести к тому, что российская продукция будет продаваться со значительным дисконтом.Кроме того, у российских компаний периодически возникают проблемы с проведением платежей даже через банки дружественных стран. Это затрудняет внешнеторговую деятельность.Впрочем, все это риски будущего, а пока резкое увеличение госрасходов подстегивает инфляцию и вынуждает Банк России проводить жесткую денежно-кредитную политику. Высокие процентные ставки охлаждают кредитование (в первую очередь, потребительское), дефицит рабочей силы ограничивает экономическую активность (безработица остается в области исторических минимумов), а атаки дронов на российские промышленные объекты выступают дополнительным негативным фактором для экономики РФ.Тем не менее, темпы роста реальных заработных плат остаются высокими (средний показатель за последние 10 месяцев до января 2024 г. включительно составил +9,4% г/г), равно как и темпы роста розничных продаж (средний показатель за последние 11 месяцев до февраля 2024 г. включительно составил +10,6% г/г). Все это создает предпосылки для того, чтобы по итогам 2024 года экономика РФ выросла на 2% г/г с лишним (что соответствует ожиданиям Минэкономразвития), так что и обновленный прогноз МВФ на уровне +1,8% г/г может оказаться излишне пессимистичным.

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2024

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Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

мнения аналитиков