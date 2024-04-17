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Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться

Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться - 17.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться

В марте китайский экспорт впервые с середины 2022 года показал снижение, он упал на 16 процентов, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные китайской таможни. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:43+0300

2024-04-17T14:43+0300

2024-04-17T14:44+0300

экономика

китай

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экспорт

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В марте китайский экспорт впервые с середины 2022 года показал снижение, он упал на 16 процентов, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные китайской таможни.Причиной послужили опасения китайских учреждений вторичных санкций Соединенных Штатов.В декабре Минфин США заявил о вторичных ограничительных мерах против финансовых организациях, которые спонсируют российский ВПК, даже не если не знают об этом. Как следствие, ряд китайских банков ограничил прием платежей от россиян.Газета "Известия" сообщила, что этими банками являются: ICBC, China Construction Bank (CCB), Bank of China, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.По мнению гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, Китай не готов идти на полную конфронтацию с Западом, несмотря на тесное сотрудничество. Он заявил, что рынок и так начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, расчеты России и Китая в нацвалютах составляют почти 92 процента.В прошлом году товарооборот между Москвой и Пекином достигал рекордных 240 миллиардов долларов. Экспорт же из Китая в Россию в 2023 году вырос почти вдвое, на 46,9 процента и составил около 110,97 миллиарда рублей.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.

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китай, россия, экспорт