Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предупредил о риске появления новых эпидемий - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240417/epidemii-847447699.html
Путин предупредил о риске появления новых эпидемий
Путин предупредил о риске появления новых эпидемий - 17.04.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил о риске появления новых эпидемий
В мире высок риск появления новых эпидемий. В особенности уязвим Африканский континент. Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:35+0300
2024-04-17T09:35+0300
владимир путин
эпидемия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846425024_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_231f94e19d4d3f2aed5a86ad94ca679c.jpg
КАМПАЛА, 17 апр - ПРАЙМ. В мире высок риск появления новых эпидемий. В особенности уязвим Африканский континент. Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения. Об сказано в приветствии президента России Владимира Путина, адресованном гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Его текст зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова"Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", — сказано в приветствии. Также отмечается, что программа содействия африканским государствам в сфере санитарно-эпидемического благополучия, начавшаяся в 2023 году, предполагает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биозащиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований. Участниками конференции являются представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран. В ходе мероприятия они смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20240412/kosmos-847348158.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846425024_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_c4d0a901fc0fe398df077f8ccc6e42f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, эпидемия
Владимир Путин, эпидемия
09:35 17.04.2024
 
Путин предупредил о риске появления новых эпидемий

Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвима Африка

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАМПАЛА, 17 апр - ПРАЙМ. В мире высок риск появления новых эпидемий. В особенности уязвим Африканский континент. Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения. Об сказано в приветствии президента России Владимира Путина, адресованном гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Его текст зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова
"Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", — сказано в приветствии.
Также отмечается, что программа содействия африканским государствам в сфере санитарно-эпидемического благополучия, начавшаяся в 2023 году, предполагает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биозащиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.
Участниками конференции являются представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран. В ходе мероприятия они смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает
12 апреля, 18:02
 
Владимир Путинэпидемия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала