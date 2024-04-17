https://1prime.ru/20240417/epidemii-847447699.html

Путин предупредил о риске появления новых эпидемий

Путин предупредил о риске появления новых эпидемий - 17.04.2024, ПРАЙМ

Путин предупредил о риске появления новых эпидемий

В мире высок риск появления новых эпидемий. В особенности уязвим Африканский континент. Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:35+0300

2024-04-17T09:35+0300

2024-04-17T09:35+0300

владимир путин

эпидемия

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КАМПАЛА, 17 апр - ПРАЙМ. В мире высок риск появления новых эпидемий. В особенности уязвим Африканский континент. Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в области здравоохранения. Об сказано в приветствии президента России Владимира Путина, адресованном гостям и участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Его текст зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова"Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", — сказано в приветствии. Также отмечается, что программа содействия африканским государствам в сфере санитарно-эпидемического благополучия, начавшаяся в 2023 году, предполагает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биозащиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований. Участниками конференции являются представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран. В ходе мероприятия они смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней, подчеркнул Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, эпидемия