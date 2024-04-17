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Националисты ее оставили. Названа причина возможного провала фон дер Ляйен
Националисты ее оставили. Названа причина возможного провала фон дер Ляйен - 17.04.2024, ПРАЙМ
Националисты ее оставили. Названа причина возможного провала фон дер Ляйен
Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии может быть под угрозой, так как она больше не может рассчитывать на поддержку правых... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:48+0300
2024-04-17T12:48+0300
2024-04-17T13:36+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии может быть под угрозой, так как она больше не может рассчитывать на поддержку правых националистических партий, сообщило издание Financial Times."Небольшое парламентское большинство в ее пользу все еще, вероятно, возникнет в конечном итоге после выборов в ЕС в июне, но ей снова придется искать парламентариев, не входящих в ее собственную политическую семью, чтобы проголосовать за нее на второй срок", - говорится в статье.Различные опросы общественного мнения показывают, что центристские группы, скорее всего, получат большинство мест в Европарламенте. Для предотвращения ситуации, в которой несколько десятков законодателей могут выступить против нее, фон дер Ляйен обращается к премьер-министру Италии Джорджии Мелони, чтобы получить ее поддержку. Ожидается, что правая итальянская партия "Братья Италии" займет около 30 мест в парламенте.Тем не менее, подобная тактика может вызвать недовольство со стороны левых и "зеленых" групп, и привести к беспорядкам в ее собственном лагере, заключили в издании.Ранее оппозиция в Европарламенте критиковала действия фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса, протестов фермеров, а также конфликт с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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ек, урсула фон дер ляйен, новости
Политика, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Новости
Националисты ее оставили. Названа причина возможного провала фон дер Ляйен
FT: Переизбрание главы ЕК находится под угрозой на фоне поиска поддержки
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии может быть под угрозой, так как она больше не может рассчитывать на поддержку правых националистических партий, сообщило
издание Financial Times.
"Небольшое парламентское большинство в ее пользу все еще, вероятно, возникнет в конечном итоге после выборов в ЕС в июне, но ей снова придется искать парламентариев, не входящих в ее собственную политическую семью, чтобы проголосовать за нее на второй срок", - говорится в статье.
Различные опросы общественного мнения показывают, что центристские группы, скорее всего, получат большинство мест в Европарламенте. Для предотвращения ситуации, в которой несколько десятков законодателей могут выступить против нее, фон дер Ляйен обращается к премьер-министру Италии Джорджии Мелони, чтобы получить ее поддержку. Ожидается, что правая итальянская партия "Братья Италии" займет около 30 мест в парламенте.
Тем не менее, подобная тактика может вызвать недовольство со стороны левых и "зеленых" групп, и привести к беспорядкам в ее собственном лагере, заключили в издании.
Ранее оппозиция в Европарламенте критиковала действия фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса, протестов фермеров, а также конфликт с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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