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Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования

Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования - 17.04.2024, ПРАЙМ

Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования

Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования, а также вопросы трансграничных платежей, передачи данных и другие проблемы финансовой... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T06:20+0300

2024-04-17T06:20+0300

2024-04-17T06:20+0300

экономика

китай

сша

сотрудничество

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования, а также вопросы трансграничных платежей, передачи данных и другие проблемы финансовой политики, сообщил Народный банк (Центробанк) Китая. Сообщается, что 16 апреля в Вашингтоне прошло четвертое заседание китайско-американской рабочей группы по финансовым вопросам под совместным председательством представителей Народного банка Китая и министерства финансов США. "Стороны провели профессиональное, прагматичное, откровенное и конструктивное обсуждение вопросов финансовой политики, представляющих взаимный интерес, в частности, вопросы монетарной и финансовой стабильности, сотрудничество в сфере финансового регулирования, институциональные механизмы для финансовых рынков, трансграничные платежи и передача данных, устойчивое финансирование, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, глобальное финансовое управление и так далее", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847204844.html

китай

сша

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китай, сша, сотрудничество