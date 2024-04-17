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Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования
Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования - 17.04.2024, ПРАЙМ
Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования
Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования, а также вопросы трансграничных платежей, передачи данных и другие проблемы финансовой... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T06:20+0300
2024-04-17T06:20+0300
2024-04-17T06:20+0300
экономика
китай
сша
сотрудничество
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования, а также вопросы трансграничных платежей, передачи данных и другие проблемы финансовой политики, сообщил Народный банк (Центробанк) Китая. Сообщается, что 16 апреля в Вашингтоне прошло четвертое заседание китайско-американской рабочей группы по финансовым вопросам под совместным председательством представителей Народного банка Китая и министерства финансов США. "Стороны провели профессиональное, прагматичное, откровенное и конструктивное обсуждение вопросов финансовой политики, представляющих взаимный интерес, в частности, вопросы монетарной и финансовой стабильности, сотрудничество в сфере финансового регулирования, институциональные механизмы для финансовых рынков, трансграничные платежи и передача данных, устойчивое финансирование, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, глобальное финансовое управление и так далее", - говорится в заявлении.
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китай, сша, сотрудничество
Экономика, КИТАЙ, США, сотрудничество
Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования
Народный банк: Китай и США обсудили сотрудничество в финансовом регулировании
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Китай и США обсудили сотрудничество в сфере финансового регулирования, а также вопросы трансграничных платежей, передачи данных и другие проблемы финансовой политики, сообщил Народный банк (Центробанк) Китая.
Сообщается, что 16 апреля в Вашингтоне прошло четвертое заседание китайско-американской рабочей группы по финансовым вопросам под совместным председательством представителей Народного банка Китая и министерства финансов США.
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"Стороны провели профессиональное, прагматичное, откровенное и конструктивное обсуждение вопросов финансовой политики, представляющих взаимный интерес, в частности, вопросы монетарной и финансовой стабильности, сотрудничество в сфере финансового регулирования, институциональные механизмы для финансовых рынков, трансграничные платежи и передача данных, устойчивое финансирование, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, глобальное финансовое управление и так далее", - говорится в заявлении.