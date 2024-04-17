https://1prime.ru/20240417/gaz-847464157.html

ЕС в марте рекордно увеличил импорт трубопроводного газа с 2022 года

ЕС в марте рекордно увеличил импорт трубопроводного газа с 2022 года - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЕС в марте рекордно увеличил импорт трубопроводного газа с 2022 года

Страны ЕС в марте нарастили импорт трубопроводного газа на 12% по отношению к февралю, до 14 миллиардов кубометров, и это стало максимумом с декабря... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:16+0300

2024-04-17T15:16+0300

2024-04-17T15:16+0300

экономика

ес

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Страны ЕС в марте нарастили импорт трубопроводного газа на 12% по отношению к февралю, до 14 миллиардов кубометров, и это стало максимумом с декабря позапрошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2024 года наблюдался резкий рост импорта трубопроводного газа в ЕС, достигший 14 миллиардов кубометров. Этот объем был на 12% выше по сравнению с предшествовавшим месяцем и на 4% выше уровня (марта - ред.) прошлого года", - говорится в докладе. Кроме того, в нем указывается, что импорт трубопроводного газа в марте был на самом высоком уровне с декабря позапрошлого года. Отмечается, что и по итогам всего квартала эти поставки выросли, на 40 миллиардов кубометров, или на 5% в годовом выражении. "Основным фактором роста импорта в 2024 году стала Россия, увеличившая поставки на 23% в этом году по сравнению с первым кварталом 2023 года", - говорится в докладе. А в общем итоге на поставки из Норвегии приходилось 57%, на Россию - 18%, на Алжир - 17%. Остальное пришлось на другие страны. "В 2024 году объемы поставок от каждого из поставщиков газа в Евросоюз, за исключением Ливии, увеличились по сравнению с предыдущим годом. Это продолжило начавшуюся в октябре 2023 года тенденцию возвращения к позитивной динамике объемов поставок трубопроводного газа... после заметного снижения в течение 2023 года. Это наблюдение еще раз подчеркивает, что импорт трубопроводного газа... (в страны ЕС- ред.) достиг стабильного уровня", - заключается в докладе.

https://1prime.ru/20240417/gaz-847461629.html

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