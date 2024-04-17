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Продажи газа на российской бирже в первом квартале выросли - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Продажи газа на российской бирже в первом квартале выросли
Продажи газа на российской бирже в первом квартале выросли - 17.04.2024, ПРАЙМ
Продажи газа на российской бирже в первом квартале выросли
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T19:47+0300
2024-04-17T19:47+0300
экономика
спбмтсб
газ
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 миллиарда кубометров, сообщила торговая площадка. "В секции "Газ природный" реализовано 3,1 миллиарда кубометров (на 52,8% больше соответствующего показателя прошлого года)", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 6,283 миллиарда рублей. В секции "Энергоносители" реализовано 271 460 тонн угля разных марок на общую сумму 783,332 миллиона рублей. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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спбмтсб, газ
Экономика, СПбМТСБ, Газ
19:47 17.04.2024
 
Продажи газа на российской бирже в первом квартале выросли

Продажи газа на СПбМТСБ в первом квартале выросли на 53%, до 3,1 млрд кубов

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первом квартале года увеличился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 миллиарда кубометров, сообщила торговая площадка.
"В секции "Газ природный" реализовано 3,1 миллиарда кубометров (на 52,8% больше соответствующего показателя прошлого года)", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 6,283 миллиарда рублей.
В секции "Энергоносители" реализовано 271 460 тонн угля разных марок на общую сумму 783,332 миллиона рублей.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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