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Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно
Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно - 17.04.2024, ПРАЙМ
Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщается в телеграм-канале... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:34+0300
2024-04-17T14:34+0300
энергетика
газификация
социальная газификация
газпром
михаил мишустин
алексей миллер
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщается в телеграм-канале кабмина.Газовые сети, как отмечается, бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населённых пунктов. При этом у владельцев должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении.Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Тогда уровень газификации составлял по стране 72 процента. Этим процессом занимает ООО "Газпром газификация". Согласно программе на 2021–2025 годы, в 68 субъектах должны быть построены более 24 тысяч километров новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 500 тысяч домовладений и квартир.Глава "Газпрома" Алексей Миллер обещал, что к концу 2025 года в 35 регионах страны будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат ожидается в целом по стране.
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газификация, социальная газификация, газпром, михаил мишустин, алексей миллер
Энергетика, газификация, социальная газификация, Газпром, Михаил Мишустин, Алексей Миллер
14:34 17.04.2024
 
Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно

Мишустин: программа соцгазификации расширена на садоводческие товарищества

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГазификация сельской местности
Газификация сельской местности - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Газовые сети, как отмечается, бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населённых пунктов. При этом у владельцев должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении.
Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Тогда уровень газификации составлял по стране 72 процента. Этим процессом занимает ООО "Газпром газификация". Согласно программе на 2021–2025 годы, в 68 субъектах должны быть построены более 24 тысяч километров новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 500 тысяч домовладений и квартир.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер обещал, что к концу 2025 года в 35 регионах страны будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат ожидается в целом по стране.
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28 марта, 07:46
 
Энергетикагазификациясоциальная газификацияГазпромМихаил МишустинАлексей Миллер
 
 
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