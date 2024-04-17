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МВФ снизил прогноз уровня общего госдолга России в 2024 году

МВФ снизил прогноз уровня общего госдолга России в 2024 году - 17.04.2024, ПРАЙМ

МВФ снизил прогноз уровня общего госдолга России в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8% ВВП, говорится в опубликованном докладе... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:01+0300

2024-04-17T16:01+0300

2024-04-17T16:14+0300

экономика

госдолг россии

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8% ВВП, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленному в среду документу, в 2024 году общий объем федерального и регионального долга РФ составит 20,8% по сравнению с 19,7% в 2023 году. В 2025 году показатель, как ожидают в МВФ, вырастет до 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП. В своем предыдущем документе, опубликованном в октябре 2023 года, МВФ прогнозировал показатель на уровне 21,8% ВВП в 2024 году и 21,7% в 2025 году. Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил, что уровень госдолга по итогам 2024 года может быть "чуть-чуть пониже", чем 17% ВВП. Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.

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госдолг россии