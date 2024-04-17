https://1prime.ru/20240417/gosdolg-847465842.html

МВФ ожидает роста мирового госдолга

МВФ ожидает роста мирового госдолга - 17.04.2024, ПРАЙМ

МВФ ожидает роста мирового госдолга

Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:03+0300

2024-04-17T16:03+0300

2024-04-17T16:03+0300

экономика

мвф

госдолг

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году мировой госдолг увеличится до 93,8% ВВП с 93,2% в 2023 году. В 2025 году показатель вырастет еще сильнее и составит 95,1% ВВП. Дальнейшее повышение глобального уровня госдолга приведет к отметке 98,8% ВВП в 2029 году.

https://1prime.ru/20240417/gosdolg-847465614.html

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мвф, госдолг