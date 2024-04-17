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МВФ ожидает роста мирового госдолга - 17.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240417/gosdolg-847465842.html
МВФ ожидает роста мирового госдолга
МВФ ожидает роста мирового госдолга - 17.04.2024, ПРАЙМ
МВФ ожидает роста мирового госдолга
Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:03+0300
2024-04-17T16:03+0300
экономика
мвф
госдолг
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году мировой госдолг увеличится до 93,8% ВВП с 93,2% в 2023 году. В 2025 году показатель вырастет еще сильнее и составит 95,1% ВВП. Дальнейшее повышение глобального уровня госдолга приведет к отметке 98,8% ВВП в 2029 году.
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мвф, госдолг
Экономика, МВФ, госдолг
16:03 17.04.2024
 
МВФ ожидает роста мирового госдолга

МВФ прогнозирует рост мирового госдолга до 93,8% ВВП в 2024 г, до 98,8% в 2029 г

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году мировой госдолг увеличится до 93,8% ВВП с 93,2% в 2023 году. В 2025 году показатель вырастет еще сильнее и составит 95,1% ВВП.
Дальнейшее повышение глобального уровня госдолга приведет к отметке 98,8% ВВП в 2029 году.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
МВФ снизил прогноз уровня общего госдолга России в 2024 году
16:01
 
ЭкономикаМВФгосдолг
 
 
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