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Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России замедлилась - 17.04.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась до 0,12% с 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,25%, свидетельствуют... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:00+0300

2024-04-17T19:00+0300

2024-04-17T19:01+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась до 0,12% с 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,25%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 9 по 15 апреля 2024 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала апреля – 100,29%, с начала года – 102,25%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,2% после роста также на 0,2% неделей ранее. В том числе подешевели огурцы - на 2,4%, лук - на 0,8% и помидоры - на 0,6%. Выросли цены на свеклу - на 6,9%, морковь - на 1,8%, картофель - на 1%, яблоки и бананы - на 0,5%. На отчетной неделе также подорожали: маргарин - на 0,5%; баранина, сливочное масло, молоко, ржаной хлеб и сахар - на 0,4%; говядина и пшено - на 0,3%; вареные колбасы, подсолнечное масло, сметана, печенье, пшеничный хлеб и рис - на 0,2%; сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и овощные консервы для детского питания, мороженая рыба, сыры, чай, соль, мука и гречка - на 0,1%. Снизились цены на вермишель - на 0,6%, мясо кур - на 0,2%, свинину и макаронные изделия - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 9 по 15 апреля подорожало хозяйственное мыло - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены зубные пасты - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,6%, телевизоры - на 0,4%, смартфоны - на 0,2%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,07%, на иностранные - снизились на 0,23%. Дизельное топливо прибавило в цене 0,16%, бензин - 0,26%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, анальгин, корвалол и противовирусный препарат "Эргоферон" подорожали на 0,4%, поливитамины - на 0,2%, валидол и комбинированные анальгетики - на 0,1%. Цены на мазь "Левомеколь" снизились на 0,9%, на аллохол - на 0,5%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 3,9%.

https://1prime.ru/20240417/turtsiya-847445941.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии