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Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России

Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России - 17.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России

Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении против 7,79% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:31+0300

2024-04-17T19:31+0300

2024-04-17T19:31+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении против 7,79% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,12%, год к году темпы роста цен составили 7,83%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе со 9 по 15 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,22% на прошлой неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг - выросли на 0,28%.

https://1prime.ru/20240417/benzin-847473311.html

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инфляция в россии