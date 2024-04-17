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Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России
Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России - 17.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России
Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении против 7,79% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T19:31+0300
2024-04-17T19:31+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении против 7,79% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,12%, год к году темпы роста цен составили 7,83%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе со 9 по 15 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,22% на прошлой неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг - выросли на 0,28%.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
19:31 17.04.2024
 
Минэкономразвития обновила данные об инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России составила 7,83% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении против 7,79% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,12%, год к году темпы роста цен составили 7,83%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Как пишут авторы документа, на неделе со 9 по 15 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1% с 0,22% на прошлой неделе.
Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг - выросли на 0,28%.
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