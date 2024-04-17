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ВТБ: россияне готовы доверять цифровым советникам по инвестициям

ВТБ: россияне готовы доверять цифровым советникам по инвестициям - 17.04.2024, ПРАЙМ

ВТБ: россияне готовы доверять цифровым советникам по инвестициям

Почти половина россиян (44%) готовы прислушаться к цифровым инвестиционным советникам, из них 6% уже инвестируют с помощью робота, говорится в исследовании,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:10+0300

2024-04-17T13:10+0300

2024-04-17T13:10+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Почти половина россиян (44%) готовы прислушаться к цифровым инвестиционным советникам, из них 6% уже инвестируют с помощью робота, говорится в исследовании, проведенном "ВТБ Мои Инвестиции" и банком "Открытие". "83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход. Прислушаться к советам робота-советника готовы 44%. Из них 6% уже инвестируют с помощью робота (больше всего в Москве – 9%), а 38% собираются подключить услугу. 16% готовы доверить финансы только человеку, а еще столько же считают правильным полагаться только на себя", - сообщает "ВТБ Мои Инвестиции". Исследование было проведено среди 1497 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке. Рассуждая о будущем, треть респондентов отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка (в ЮФО – 40%). 29% респондентов ждут, когда он будет отвечать на все интересующие финансовые вопросы. Еще 22% готовы "учиться" у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях. При этом 17% рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора, отмечает "ВТБ Мои Инвестиции". "Результаты опроса показывают, что доверие к цифровым инвестиционным советникам растет. Все больше людей относятся к ним как к надежным консультантам, которые помогают сформировать портфель, заработать и при этом сэкономить время. Это значит, что совсем скоро число инвесторов, обратившихся за помощью к цифровым технологиям, заметно вырастет", – отметил инвестиционный консультант брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Дмитрий Бобровский.

https://1prime.ru/20240417/dollar-847434582.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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