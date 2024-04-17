Инвесторы решили зафиксировать прибыль - 17.04.2024, ПРАЙМ
Инвесторы решили зафиксировать прибыль
Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:55+0300
2024-04-17T08:55+0300
2024-04-17T08:55+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению настроений способствовало снижение цен на металлы и энергоносители на мировых рынках.Ослабление рубля не помогло поддержать настроения. Доллара США поднялся выше 94 рублей впервые с конца прошлого года. С технической точки зрения закрепление валютного курса выше этого уровня может привести к дальнейшему ослаблению рубля, а ближайшее сопротивление может быть найдено на уровне 95,4 рублей за один доллар США.Котировки акций на Московской бирже в среду не показали единой динамики. Слабее других выглядели акции металлургических компаний, инвесторы могли отыгрывать новости о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов. В частности, наибольшее снижение показали акции "Русала" и "Норникеля".В лидерах падения оказались акции "РуссНефти", объем торгов по которым (6,8 млрд руб.) превысил вчера даже объемы торгов по акциям Сбербанка (6,7 млрд руб.), индексного тяжеловеса. Акции "РуссНефти" сильно подорожали за последние пару месяцев, и инвесторы, вероятно, могли фиксировать прибыль.В то же время в лидерах роста оказались акции МТС и АФК "Система". Инвесторы, вероятно, продолжают делать ставку на IPO их дочерних структур. Менеджмент "Алроса" рекомендовал выплатить 2,02 рубля на одну акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,7%.Индекс Мосбиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция и, как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Не исключаем преобладания продавцов на рынке сегодня.Сегодня пройдет собрание акционеров девелопера ЛСР, на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%.
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению настроений способствовало снижение цен на металлы и энергоносители на мировых рынках.
Ослабление рубля не помогло поддержать настроения. Доллара США поднялся выше 94 рублей впервые с конца прошлого года. С технической точки зрения закрепление валютного курса выше этого уровня может привести к дальнейшему ослаблению рубля, а ближайшее сопротивление может быть найдено на уровне 95,4 рублей за один доллар США.
Котировки акций на Московской бирже в среду не показали единой динамики. Слабее других выглядели акции металлургических компаний, инвесторы могли отыгрывать новости о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов. В частности, наибольшее снижение показали акции "Русала" и "Норникеля".
В лидерах падения оказались акции "РуссНефти", объем торгов по которым (6,8 млрд руб.) превысил вчера даже объемы торгов по акциям Сбербанка (6,7 млрд руб.), индексного тяжеловеса. Акции "РуссНефти" сильно подорожали за последние пару месяцев, и инвесторы, вероятно, могли фиксировать прибыль.
В то же время в лидерах роста оказались акции МТС и АФК "Система". Инвесторы, вероятно, продолжают делать ставку на IPO их дочерних структур. Менеджмент "Алроса" рекомендовал выплатить 2,02 рубля на одну акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,7%.
Индекс Мосбиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция и, как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Не исключаем преобладания продавцов на рынке сегодня.
Сегодня пройдет собрание акционеров девелопера ЛСР, на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%.
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