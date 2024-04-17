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Инвесторы решили зафиксировать прибыль - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/investory-847446873.html
Инвесторы решили зафиксировать прибыль
Инвесторы решили зафиксировать прибыль - 17.04.2024, ПРАЙМ
Инвесторы решили зафиксировать прибыль
Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:55+0300
2024-04-17T08:55+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713333344
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению настроений способствовало снижение цен на металлы и энергоносители на мировых рынках.Ослабление рубля не помогло поддержать настроения. Доллара США поднялся выше 94 рублей впервые с конца прошлого года. С технической точки зрения закрепление валютного курса выше этого уровня может привести к дальнейшему ослаблению рубля, а ближайшее сопротивление может быть найдено на уровне 95,4 рублей за один доллар США.Котировки акций на Московской бирже в среду не показали единой динамики. Слабее других выглядели акции металлургических компаний, инвесторы могли отыгрывать новости о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов. В частности, наибольшее снижение показали акции "Русала" и "Норникеля".В лидерах падения оказались акции "РуссНефти", объем торгов по которым (6,8 млрд руб.) превысил вчера даже объемы торгов по акциям Сбербанка (6,7 млрд руб.), индексного тяжеловеса. Акции "РуссНефти" сильно подорожали за последние пару месяцев, и инвесторы, вероятно, могли фиксировать прибыль.В то же время в лидерах роста оказались акции МТС и АФК "Система". Инвесторы, вероятно, продолжают делать ставку на IPO их дочерних структур. Менеджмент "Алроса" рекомендовал выплатить 2,02 рубля на одну акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,7%.Индекс Мосбиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция и, как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Не исключаем преобладания продавцов на рынке сегодня.Сегодня пройдет собрание акционеров девелопера ЛСР, на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%.
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Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:55 17.04.2024
 

Инвесторы решили зафиксировать прибыль

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на российском рынке немного ухудшились во вторник: индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 1% на фоне ослабления рубля. Ухудшению настроений способствовало снижение цен на металлы и энергоносители на мировых рынках.
Ослабление рубля не помогло поддержать настроения. Доллара США поднялся выше 94 рублей впервые с конца прошлого года. С технической точки зрения закрепление валютного курса выше этого уровня может привести к дальнейшему ослаблению рубля, а ближайшее сопротивление может быть найдено на уровне 95,4 рублей за один доллар США.
Котировки акций на Московской бирже в среду не показали единой динамики. Слабее других выглядели акции металлургических компаний, инвесторы могли отыгрывать новости о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов. В частности, наибольшее снижение показали акции "Русала" и "Норникеля".
В лидерах падения оказались акции "РуссНефти", объем торгов по которым (6,8 млрд руб.) превысил вчера даже объемы торгов по акциям Сбербанка (6,7 млрд руб.), индексного тяжеловеса. Акции "РуссНефти" сильно подорожали за последние пару месяцев, и инвесторы, вероятно, могли фиксировать прибыль.
В то же время в лидерах роста оказались акции МТС и АФК "Система". Инвесторы, вероятно, продолжают делать ставку на IPO их дочерних структур. Менеджмент "Алроса" рекомендовал выплатить 2,02 рубля на одну акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,7%.
Индекс Мосбиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция и, как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Не исключаем преобладания продавцов на рынке сегодня.
Сегодня пройдет собрание акционеров девелопера ЛСР, на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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