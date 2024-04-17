https://1prime.ru/20240417/ipo-847463510.html

Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO

Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO - 17.04.2024, ПРАЙМ

Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO

Минфин России поднял вопрос справедливого ценообразования на первичных размещениях акций российских компаний - то, как продаются IPO, иногда вызывает вопросы,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T14:53+0300

2024-04-17T14:53+0300

2024-04-17T14:54+0300

экономика

ipo

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России поднял вопрос справедливого ценообразования на первичных размещениях акций российских компаний - то, как продаются IPO, иногда вызывает вопросы, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, Минфин в настоящее время работает с Банком ЦБ РФ, Московской биржей и другими биржами, чтобы "отработать правильные условия листинга" таких компаний. "Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как сейчас продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы", - сказал он, выступая на банковском форуме "Эксперт РА". "У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных размещениях - это розничные инвесторы. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы. Поэтому из-за того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые они подают, из-за того, как работает техника размещения, может очень сильно зависеть цена размещения, которая может быть не очень справедлива для розничных инвесторов", - пояснил он журналистам в кулуарах форума. "Тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что размещение может пройти по слишком высокой цене. Когда у нас институциональные инвесторы играют основную роль в ценообразовании, тогда таких рисков меньше", - добавил он.

https://1prime.ru/20240416/mosbirzha-847425803.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ipo, российский рынок акций