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Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/ipo-847463510.html
Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO
Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO - 17.04.2024, ПРАЙМ
Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO
Минфин России поднял вопрос справедливого ценообразования на первичных размещениях акций российских компаний - то, как продаются IPO, иногда вызывает вопросы,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:53+0300
2024-04-17T14:54+0300
экономика
ipo
российский рынок акций
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России поднял вопрос справедливого ценообразования на первичных размещениях акций российских компаний - то, как продаются IPO, иногда вызывает вопросы, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, Минфин в настоящее время работает с Банком ЦБ РФ, Московской биржей и другими биржами, чтобы "отработать правильные условия листинга" таких компаний. "Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как сейчас продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы", - сказал он, выступая на банковском форуме "Эксперт РА". "У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных размещениях - это розничные инвесторы. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы. Поэтому из-за того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые они подают, из-за того, как работает техника размещения, может очень сильно зависеть цена размещения, которая может быть не очень справедлива для розничных инвесторов", - пояснил он журналистам в кулуарах форума. "Тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что размещение может пройти по слишком высокой цене. Когда у нас институциональные инвесторы играют основную роль в ценообразовании, тогда таких рисков меньше", - добавил он.
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ipo, российский рынок акций
Экономика, IPO, российский рынок акций
14:53 17.04.2024 (обновлено: 14:54 17.04.2024)
 
Минфин поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO

Минфин РФ поднял вопрос справедливого ценообразования на IPO российских компаний

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России поднял вопрос справедливого ценообразования на первичных размещениях акций российских компаний - то, как продаются IPO, иногда вызывает вопросы, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, Минфин в настоящее время работает с Банком ЦБ РФ, Московской биржей и другими биржами, чтобы "отработать правильные условия листинга" таких компаний. "Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как сейчас продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы", - сказал он, выступая на банковском форуме "Эксперт РА".
"У нас сейчас большая часть заявок на участие в первичных размещениях - это розничные инвесторы. Они не настолько чувствительны к цене, как институциональные инвесторы. Поэтому из-за того, как работает аллокация в этих публичных размещениях, то есть удовлетворение тех заявок, которые они подают, из-за того, как работает техника размещения, может очень сильно зависеть цена размещения, которая может быть не очень справедлива для розничных инвесторов", - пояснил он журналистам в кулуарах форума.
"Тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что размещение может пройти по слишком высокой цене. Когда у нас институциональные инвесторы играют основную роль в ценообразовании, тогда таких рисков меньше", - добавил он.
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