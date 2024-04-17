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Минфин работает над изменением подходов к льготной ипотеке

Минфин работает над изменением подходов к льготной ипотеке - 17.04.2024, ПРАЙМ

Минфин работает над изменением подходов к льготной ипотеке

Минфин России работает над плавным изменением подходов к льготным ипотечным программам, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:37+0300

2024-04-17T12:37+0300

2024-04-17T13:03+0300

экономика

минфин

льготная ипотека

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин России работает над плавным изменением подходов к льготным ипотечным программам, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, ведомство готовит соответствующие предложения вместе с правительством, Госдумой, Советом Федерации и Банком России. "Сейчас мы ... такие варианты прорабатываем, чтобы все-таки плавно поменять подходы к льготным ипотечным программам. ... Чтобы выйти на какой-то долгосрочный стабильный уровень, который не будет влиять на стабильность банковской отрасли, не будет влиять на денежно-кредитную политику, как мы уже видим, (льготная ипотека - ред.) начала влиять и коллеги из ЦБ про это каждый раз тоже говорят, и будет оказывать соответствующий стабильный вектор развития для строительной отрасли", - сказал он, выступая на банковском форуме "Эксперт РА". Впоследствии Чебесков уточнил, что министерство формирует предложения по всем программам льготного жилищного кредитования, исключая сельхозипотеку, которая всегда идет отдельной строкой. Основные обсуждения касаются семейной ипотеки - согласно поручению президента, условия сохранятся неизменными лишь для семей, где есть ребенок младше шести лет. Для семей, где дети старше, обсуждаются разные варианты. По семейной ипотеке сейчас ключевые идут обсуждения, продолжил он. "У нас есть поручение президента, чтобы для семьи, где есть ребенок младше шести лет, условия остались прежними. По семьям с детьми старше шести лет сейчас разные варианты обсуждаются", - сказал он. Обсуждаются и стимулы для рождения вторых и последующих детей за счет ипотеки, в том числе, возможное снижение ставки. Уже есть консенсус по льготной ипотеке под 8% - она закончится нынешним летом. Планово будет завершаться и IT-ипотека, добавил чиновник.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что России необходим переход от массовой льготной ипотеки к адресной. Сейчас идет выработка параметров и их согласование между министерствами и ведомствами. Регулятор принимает в этой работе активное участие, его позиция - помогать нужно тем, кому это необходимо. При этом надо стремиться к тому, чтобы и рыночная ипотека была доступной без льгот.

https://1prime.ru/20240414/ipoteka-847373680.html

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минфин, льготная ипотека