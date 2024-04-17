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Касперская оценила объем IT-рынка в России в этом году

Касперская оценила объем IT-рынка в России в этом году - 17.04.2024, ПРАЙМ

Касперская оценила объем IT-рынка в России в этом году

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская оценила объем IT-рынка в России в 2024 году | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:51+0300

2024-04-17T16:51+0300

2024-04-17T16:52+0300

экономика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская оценила объем IT-рынка в России в 2024 году в 5,5 триллиона рублей. "На 2024 год число IT-компаний - 200 с лишним тысяч, объем рынка - 5,5 триллиона рублей, и количество IT-специалистов приближается к миллиону", - сказала она на юбилейном заседании ассоциации. Она также рассказала о ключевых трендах на рынке IT в 2024 году. Сейчас наблюдается усиление роли государства, а также растет значение информационной безопасности в IT-ландшафте. Кроме этого, импортозамещение остается трендом на российском рынке. "Мы видим, что рынок сейчас укрупняется, компании начинают выходить на биржу, и довольно успешно. Мы видим, что капитализация российских IT-компаний растет, и несколько членов ассоциации стали у нас публичными компаниями. Так что я думаю, что этот тренд продолжится. В целом, позитивно", - добавила Касперская. При этом, по ее словам, основными вызовами для IT-рынка в России остаются ограничение доступа к зарубежному ПО и оборудованию, адаптация к смене поставщиков и дистрибьюторов, рост цен и сроков поставки оборудования. АРПП "Отечественный софт" - объединение российских производителей тиражируемого программного обеспечения, учреждена ведущими разработчиками в 2009 году. На сегодняшний день в составе ассоциации 283 компании, среди них - 1С, "Базальт СПО", "Базис", "Группа Астра", ГК "Солар".

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