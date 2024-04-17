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СМИ: крупные банки Китая отказались принимать платежи из России
СМИ: крупные банки Китая отказались принимать платежи из России - 17.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупные банки Китая отказались принимать платежи из России
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, пишут "Известия". | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:37+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, пишут "Известия"."Сразу несколько банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным издания, китайские кредитные организации начали возвращать около 70-80 процентов транзакций, растягивая время проведения платежа и требуя от клиентов заполнения дополнительных форм.Причины отказа в проведении операций не объясняются, однако предполагается, что китайские банк опасаются введения вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов.Несмотря на дружественные отношения между Россией и Китаем, китайские банки не желают конфронтации с западными странами, и поэтому рынок уже переходит к использованию третьих стран и платежных агентов для проведения операций, заметили в газете.Например, российские компании отправляют деньги в рублях в другие дружественные страны, а затем через компании, не связанные с Россией, эти деньги отправляются в юанях в Китай, сказано в публикации.Генеральный директор Делового совета ТПП России подтвердил, что расчеты за промышленные товары стали особенно сложными, хотя сделки по обычным потребительским товарам все еще доступны.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, банк, Новости
СМИ: крупные банки Китая отказались принимать платежи из России
"Известия": четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи из России
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, пишут
"Известия".
"Сразу несколько банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou", — говорится в публикации.
Согласно данным издания, китайские кредитные организации начали возвращать около 70-80 процентов транзакций, растягивая время проведения платежа и требуя от клиентов заполнения дополнительных форм.
Причины отказа в проведении операций не объясняются, однако предполагается, что китайские банк опасаются введения вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов.
Несмотря на дружественные отношения между Россией и Китаем, китайские банки не желают конфронтации с западными странами, и поэтому рынок уже переходит к использованию третьих стран и платежных агентов для проведения операций, заметили в газете.
Например, российские компании отправляют деньги в рублях в другие дружественные страны, а затем через компании, не связанные с Россией, эти деньги отправляются в юанях в Китай, сказано в публикации.
Генеральный директор Делового совета ТПП России подтвердил, что расчеты за промышленные товары стали особенно сложными, хотя сделки по обычным потребительским товарам все еще доступны.
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