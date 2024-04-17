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Эксперт рассказал, кто придаст стимул туристической индустрии Турции - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, кто придаст стимул туристической индустрии Турции
Эксперт рассказал, кто придаст стимул туристической индустрии Турции - 17.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто придаст стимул туристической индустрии Турции
Условия для получения визы "цифрового кочевника" в Турции непростые, но благодаря этой инициативе туристический сектор может получить определенный стимул,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:05+0300
2024-04-17T12:09+0300
экономика
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СТАМБУЛ, 17 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Условия для получения визы "цифрового кочевника" в Турции непростые, но благодаря этой инициативе туристический сектор может получить определенный стимул, заявил РИА Новости эксперт по туризму Мехмет Акбаба. "Цифровые кочевники" работают, как правило, онлайн из любой точки мира, поэтому не привязаны к какой-либо одной стране. Ряд стран мира предлагают специальные визы для них. Министерство туризма Турции открыло в середине апреля портал для "цифровых кочевников", желающих работать в Турции на легальных основаниях. На визу могут претендовать граждане 36 стран, в том числе РФ, Белоруссии и Украины. Для подачи визы необходимо зарегистрироваться на электронном портале, предоставив диплом после окончания университета, контракт с компанией или трудовой договор для фрилансеров (в обоих случаях работодатель должен быть за пределами Турции), биометрическую фотографию. Важным условием является также документ, подтверждающий наличие ежемесячного дохода в размере не менее трех тысяч долларов или 36 тысяч долларов в год. В случае одобрения заявки кандидат может подать заявление на визу в турецкой дипмиссии или визовом центре. В качестве потенциальных городов, где могут работать "кочевники", министерство туризма рекламирует курорты Даламан, Фетхие, Анталья, Бодрум, Мармарис. "Цель этой инициативы - не туризм, эта виза для людей молодых и среднего возраста, условия подачи тяжелые: необходимо быть выпускником университета, иметь определенный уровень дохода. Данная инициатива нацелена на привлечение высококвалифицированных сотрудников", - заявил Акбаба. "Тем не менее, этот проект неизбежно вызовет определенное оживление в туристическом секторе благодаря прибытию в Турцию тех, кто получит такую визу. Они не будут оставаться на одном месте, они будут посещать различные регионы Турции", - отметил Акбаба. "Вероятно, данный тип визы вводится, в том числе, чтобы простимулировать инвестиции в туристические регионы", - отметил эксперт. Заявление могут подать претенденты в возрасте от 21 до 55 лет.
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турция, туризм в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, туризм в Турции
12:05 17.04.2024 (обновлено: 12:09 17.04.2024)
 
Эксперт рассказал, кто придаст стимул туристической индустрии Турции

Эксперт Акбаба: "цифровые кочевники" могут придать стимул туриндустрии Турции

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 17 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Условия для получения визы "цифрового кочевника" в Турции непростые, но благодаря этой инициативе туристический сектор может получить определенный стимул, заявил РИА Новости эксперт по туризму Мехмет Акбаба.
"Цифровые кочевники" работают, как правило, онлайн из любой точки мира, поэтому не привязаны к какой-либо одной стране. Ряд стран мира предлагают специальные визы для них.
Министерство туризма Турции открыло в середине апреля портал для "цифровых кочевников", желающих работать в Турции на легальных основаниях. На визу могут претендовать граждане 36 стран, в том числе РФ, Белоруссии и Украины.
Для подачи визы необходимо зарегистрироваться на электронном портале, предоставив диплом после окончания университета, контракт с компанией или трудовой договор для фрилансеров (в обоих случаях работодатель должен быть за пределами Турции), биометрическую фотографию. Важным условием является также документ, подтверждающий наличие ежемесячного дохода в размере не менее трех тысяч долларов или 36 тысяч долларов в год.
В случае одобрения заявки кандидат может подать заявление на визу в турецкой дипмиссии или визовом центре. В качестве потенциальных городов, где могут работать "кочевники", министерство туризма рекламирует курорты Даламан, Фетхие, Анталья, Бодрум, Мармарис.
"Цель этой инициативы - не туризм, эта виза для людей молодых и среднего возраста, условия подачи тяжелые: необходимо быть выпускником университета, иметь определенный уровень дохода. Данная инициатива нацелена на привлечение высококвалифицированных сотрудников", - заявил Акбаба.
"Тем не менее, этот проект неизбежно вызовет определенное оживление в туристическом секторе благодаря прибытию в Турцию тех, кто получит такую визу. Они не будут оставаться на одном месте, они будут посещать различные регионы Турции", - отметил Акбаба.
"Вероятно, данный тип визы вводится, в том числе, чтобы простимулировать инвестиции в туристические регионы", - отметил эксперт.
Заявление могут подать претенденты в возрасте от 21 до 55 лет.
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