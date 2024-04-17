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Коррекция рынку только на пользу - 17.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240417/korrektsiya-847464403.html
Коррекция рынку только на пользу
Коррекция рынку только на пользу - 17.04.2024, ПРАЙМ
Коррекция рынку только на пользу
Индекс Мосбиржи реализовал наш сценарий движения на 3470 пунктов. В моменте был подскок к 3479 пунктов, идея на апрель отработана по максимуму. Есть некоторая... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:22+0300
2024-04-17T15:22+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713356545
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи реализовал наш сценарий движения на 3470 пунктов. В моменте был подскок к 3479 пунктов, идея на апрель отработана по максимуму. Есть некоторая усталость от роста и перекупленность бумаг, также индекс достиг технически важного сопротивления — это максимумы отскока февраля 2022 года. Вероятная ограниченная коррекция в пару процентов пойдет только на пользу — перегретость рынка снимется, а более низкие уровни цен позволять пополнить портфели привлекательными акциями на перспективу дальнейшего роста. Таргет года по индексу Мосбиржи к 3650 пунктам не меняется.Сильнее рынка были акции АФК "Системы" (+4,4%) и МТС (+2,7%) — это материнская компания и "дочка" корпорации. Причина оптимизма кроется в грядущем IPO "внучки", скоро состоится размещение бумаг МТС Банка, а это фактор раскрытия стоимости корпоративных "надстроек". Слабее рынка оказались акции "РУСАЛа" (-3,4%) на фоне санкций США против российских металлов, а также из-за ранее накопленной перекупленности на фоне ралли бумаг за две недели на +30% — технически на пике отмечался высокий риск падения к 40 руб., и он реализовался.Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар был у 94,5 рубля. Но здесь у доллара важное сопротивление, и рассчитываем на техничный откат американца. В конце месяца должна проясниться судьба указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров. Ожидаем пролонгацию нормативов и коррекцию в долларе под 93,5 рубля.
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Михаил Зельцер
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
15:22 17.04.2024
 

Коррекция рынку только на пользу

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи реализовал наш сценарий движения на 3470 пунктов. В моменте был подскок к 3479 пунктов, идея на апрель отработана по максимуму. Есть некоторая усталость от роста и перекупленность бумаг, также индекс достиг технически важного сопротивления — это максимумы отскока февраля 2022 года. Вероятная ограниченная коррекция в пару процентов пойдет только на пользу — перегретость рынка снимется, а более низкие уровни цен позволять пополнить портфели привлекательными акциями на перспективу дальнейшего роста. Таргет года по индексу Мосбиржи к 3650 пунктам не меняется.
Сильнее рынка были акции АФК "Системы" (+4,4%) и МТС (+2,7%) — это материнская компания и "дочка" корпорации. Причина оптимизма кроется в грядущем IPO "внучки", скоро состоится размещение бумаг МТС Банка, а это фактор раскрытия стоимости корпоративных "надстроек". Слабее рынка оказались акции "РУСАЛа" (-3,4%) на фоне санкций США против российских металлов, а также из-за ранее накопленной перекупленности на фоне ралли бумаг за две недели на +30% — технически на пике отмечался высокий риск падения к 40 руб., и он реализовался.
Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар был у 94,5 рубля. Но здесь у доллара важное сопротивление, и рассчитываем на техничный откат американца. В конце месяца должна проясниться судьба указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров. Ожидаем пролонгацию нормативов и коррекцию в долларе под 93,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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