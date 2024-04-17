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ФАС возбудила дело в отношении одной из ведущих фармкомпаний "КРКА"

ФАС возбудила дело в отношении одной из ведущих фармкомпаний "КРКА" - 17.04.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении одной из ведущих фармкомпаний "КРКА"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении одной из ведущих в РФ фармкомпаний "КРКА" из-за монопольно высоких цен на... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:19+0300

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2024-04-17T12:19+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении одной из ведущих в РФ фармкомпаний "КРКА" из-за монопольно высоких цен на лекарственный препарат "Ко-Дальнева", сообщает ведомство. Ранее в службу поступили обращения граждан о росте в 2023 году цен на лекарственный препарат "Ко-Дальнева" (международное непатентованное наименование (МНН) "Амлодипин+Индапамид+Периндоприл"), который применяется при повышенном артериальном давлении. Уточняется, что препараты с этим МНН не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. "ФАС возбудила дело в отношении фармкомпании "КРКА". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высоких цен на лекарственный препарат "Ко-Дальнева", - говорится в сообщении. Так, служба установила, что "КРКА-РУС" в период с 2022 по 2023 год являлось единственным продавцом препарата. Ведомство также изучило информацию фармкомпании об объемах закупок и продаж в натуральном и стоимостном выражениях, а также подробную детализацию формирования установленной цены на "Ко-Дальнева". В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с законодательством РФ. "КРКА" - одна из ведущих фармацевтических компаний-производителей дженериков в РФ.

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