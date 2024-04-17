https://1prime.ru/20240417/kurgan-847462311.html
Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 54 сантиметра
Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 54 сантиметра - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 54 сантиметра
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно информации на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялась за 8 часов на 54 сантиметра, уровень достиг 919 сантиметров. Об этом... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:25+0300
2024-04-17T14:25+0300
2024-04-17T14:25+0300
происшествия
курганская область
наводнение
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно информации на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялась за 8 часов на 54 сантиметра, уровень достиг 919 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Уральский гидрометцентр ранее прогнозировал продолжение роста уровня воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). Согласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 919 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 54 сантиметра
Администрация Кургана: уровень реки Тобол достиг 819 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно информации на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялась за 8 часов на 54 сантиметра, уровень достиг 919 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.
Уральский гидрометцентр ранее прогнозировал продолжение роста уровня воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Согласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 919 сантиметров.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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