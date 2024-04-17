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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 927 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 927 сантиметров - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 927 сантиметров

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 18.00 (16.00 мск) среды, поднялась за 10 часов на 62 сантиметра, ее уровень достиг 927 сантиметров. Об этом... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:35+0300

2024-04-17T16:35+0300

2024-04-17T16:36+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 18.00 (16.00 мск) среды, поднялась за 10 часов на 62 сантиметра, ее уровень достиг 927 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона. Уральский гидрометцентр ранее спрогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). "За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос ещё на 8 см. На 17 апреля на 18.00 (16.00 мск) уровень составляет 927 см", — сказано в сообщении властей.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

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курганская область

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курганская область, наводнение