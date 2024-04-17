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Ливни в ОАЭ не отпугнули российских туристов, сообщили в АТОР
Ливни в ОАЭ не отпугнули российских туристов, сообщили в АТОР - 17.04.2024, ПРАЙМ
Ливни в ОАЭ не отпугнули российских туристов, сообщили в АТОР
Российские туристы, чьи вылеты в Объединенные Арабские Эмираты должны были состояться 16-17 апреля, переносят даты туров, аннуляций нет, говорится в сообщении... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T20:30+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские туристы, чьи вылеты в Объединенные Арабские Эмираты должны были состояться 16-17 апреля, переносят даты туров, аннуляций нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры сообщают, что заявок на аннуляцию туров в ОАЭ в среду, 17 апреля, им не поступало", - заявили в АТОР. По словам вице-президента ассоциации, туристы настроены ждать восстановления графика авиасообщения и своего вылета на отдых. "Туроператоры сейчас активно работают с туристами, чьи рейсы должны были состояться 16-18 апреля", - отметили в АТОР. Тат уточнили, что туроператор Space Travel по возможности сдвигает даты туров на 2–3 дня тем, кто не смог вылететь на отдых в ОАЭ по погодным условиям. Отмечается, что туроператор "Интурист" аннулировал туры по отмененным рейсам flydubai на 17 и 18 апреля и предлагает туристам два варианта: полный возврат денежных средств или перенос дат путешествия. "Принимающий офис подтвердил, что отели будут лояльны и будут перебронировать проживание без штрафов, если рейс, на котором туристы должны были прилететь, был отменен. По нашей практике, большинство туристов захотят сдвинуть сроки тура, а не аннулировать его", – процитировали в АТОР слова представителя компании. "Что касается туров с датами начала после 19 апреля, они будут рассматриваться после того, как станут понятны сроки нормализации работы аэропорта в Дубае. По прогнозам экспертов, это произойдет в течение ближайших дней", - заявили в ассоциации. При этом в "Интуристе" прогнозируют, что произошедший форс-мажор никак не отразится на спросе туристов на ОАЭ в дальнейшем. "Страна входит в ТОП-3 круглогодичных направлений у российских туристов, конкурируя с Египтом и летней Турцией. Туристы настроены ехать на отдых, тем более что впереди майские праздники", – процитировали в АТОР слова представителя туроператора "Интурист". В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.
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туризм, оаэ
Ливни в ОАЭ не отпугнули российских туристов, сообщили в АТОР
В АТОР сообщили, что россияне не отказываются от путевок в ОАЭ из-за ливней
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские туристы, чьи вылеты в Объединенные Арабские Эмираты должны были состояться 16-17 апреля, переносят даты туров, аннуляций нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры сообщают, что заявок на аннуляцию туров в ОАЭ в среду, 17 апреля, им не поступало", - заявили в АТОР. По словам вице-президента ассоциации, туристы настроены ждать восстановления графика авиасообщения и своего вылета на отдых.
"Туроператоры сейчас активно работают с туристами, чьи рейсы должны были состояться 16-18 апреля", - отметили в АТОР. Тат уточнили, что туроператор Space Travel по возможности сдвигает даты туров на 2–3 дня тем, кто не смог вылететь на отдых в ОАЭ по погодным условиям.
Отмечается, что туроператор "Интурист" аннулировал туры по отмененным рейсам flydubai на 17 и 18 апреля и предлагает туристам два варианта: полный возврат денежных средств или перенос дат путешествия.
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"Принимающий офис подтвердил, что отели будут лояльны и будут перебронировать проживание без штрафов, если рейс, на котором туристы должны были прилететь, был отменен. По нашей практике, большинство туристов захотят сдвинуть сроки тура, а не аннулировать его", – процитировали в АТОР слова представителя компании.
"Что касается туров с датами начала после 19 апреля, они будут рассматриваться после того, как станут понятны сроки нормализации работы аэропорта в Дубае. По прогнозам экспертов, это произойдет в течение ближайших дней", - заявили в ассоциации.
При этом в "Интуристе" прогнозируют, что произошедший форс-мажор никак не отразится на спросе туристов на ОАЭ в дальнейшем. "Страна входит в ТОП-3 круглогодичных направлений у российских туристов, конкурируя с Египтом и летней Турцией. Туристы настроены ехать на отдых, тем более что впереди майские праздники", – процитировали в АТОР слова представителя туроператора "Интурист".
В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.