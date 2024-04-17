https://1prime.ru/20240417/lotereya-847471813.html
Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха
Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха - 17.04.2024, ПРАЙМ
Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Житель Саратова Валерий Харьков, владелец строительного предприятия, выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее и рассказал агентству "Регин... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T18:14+0300
2024-04-17T18:14+0300
2024-04-17T18:31+0300
лотерея
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Житель Саратова Валерий Харьков, владелец строительного предприятия, выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее и рассказал агентству "Регин 64", как он это сделал.Харьков сообщил, что он со своими коллегами соблюдает традицию играть в лотерею после сдачи объекта в эксплуатацию. "Телефон передаем прямо из рук в руки. При этом выигрываем часто", — отметил он.По его словам, игра становится увлекательнее, если использовать метод выбора собственных чисел. Харьков указал, что его близкие не удивились его выигрышу. Деньги победитель собирается потратить на покупку мотоцикла и на отпуск с женой.14 марта 2023 года слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард рублей в лотерее "Русское лото". О победе он узнал в ходе прямого эфира шоу "Новогодний миллиард". Половину денег победитель решил направить на благотворительность. На оставшиеся средства они хотел закрыть кредиты, купить машину и отправиться в путешествие за границу.
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лотерея
Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха
Россиянин Харьков выиграл в лотерее крупную сумму, используя собственные числа
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Житель Саратова Валерий Харьков, владелец строительного предприятия, выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее и рассказал агентству "Регин 64"
, как он это сделал.
Харьков сообщил, что он со своими коллегами соблюдает традицию играть в лотерею после сдачи объекта в эксплуатацию. "Телефон передаем прямо из рук в руки. При этом выигрываем часто", — отметил он.
По его словам, игра становится увлекательнее, если использовать метод выбора собственных чисел. Харьков указал, что его близкие не удивились его выигрышу. Деньги победитель собирается потратить на покупку мотоцикла и на отпуск с женой.
14 марта 2023 года слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард рублей в лотерее "Русское лото". О победе он узнал в ходе прямого эфира шоу "Новогодний миллиард". Половину денег победитель решил направить на благотворительность. На оставшиеся средства они хотел закрыть кредиты, купить машину и отправиться в путешествие за границу.
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