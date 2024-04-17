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Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха

Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха - 17.04.2024, ПРАЙМ

Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Житель Саратова Валерий Харьков, владелец строительного предприятия, выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее и рассказал агентству "Регин... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:14+0300

2024-04-17T18:14+0300

2024-04-17T18:31+0300

лотерея

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Житель Саратова Валерий Харьков, владелец строительного предприятия, выиграл 3,7 миллиона рублей в лотерее и рассказал агентству "Регин 64", как он это сделал.Харьков сообщил, что он со своими коллегами соблюдает традицию играть в лотерею после сдачи объекта в эксплуатацию. "Телефон передаем прямо из рук в руки. При этом выигрываем часто", — отметил он.По его словам, игра становится увлекательнее, если использовать метод выбора собственных чисел. Харьков указал, что его близкие не удивились его выигрышу. Деньги победитель собирается потратить на покупку мотоцикла и на отпуск с женой.14 марта 2023 года слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл миллиард рублей в лотерее "Русское лото". О победе он узнал в ходе прямого эфира шоу "Новогодний миллиард". Половину денег победитель решил направить на благотворительность. На оставшиеся средства они хотел закрыть кредиты, купить машину и отправиться в путешествие за границу.

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лотерея