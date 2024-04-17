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Семьи мигрантов не могут приезжать в Россию без знания языка, заявили в СПЧ
Семьи мигрантов не могут приезжать в Россию без знания языка, заявили в СПЧ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Семьи мигрантов не могут приезжать в Россию без знания языка, заявили в СПЧ
Члены семей мигрантов не могут приехать в страну, не зная язык, они должны сдать соответствующий экзамен, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T14:22+0300
2024-04-17T14:22+0300
2024-04-17T14:22+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Члены семей мигрантов не могут приехать в страну, не зная язык, они должны сдать соответствующий экзамен, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев."Почти во всех странах, где привлекают иностранную рабочую силу, есть требования к знанию языка членов семьи", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России". Особенно высокие требования должны быть к тем, кто работает нянями или сиделкам.Ранее ректор Института имени Пушкина предложила изменить экзамены для мигрантов. Специалисты Института считают необходимым вернуть туда часть, связанную с говорением. В экзамен, который сдают трудовые иммигранты, включены и русский язык, и история, и законодательство. При этом существует несколько видов тестирования, различающихся по цели приезда иностранца в страну.Закон, обязывающий трудовых мигрантов подтверждать знание русского языка, истории России и основ российского законодательства, был подписан еще в 2014 году.
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трудовые мигранты, экзамены, спч
Экономика, Трудовые мигранты, экзамены, СПЧ
Семьи мигрантов не могут приезжать в Россию без знания языка, заявили в СПЧ
Глава СПЧ: семьи мигрантов не могут приехать в РФ без экзамена на знание языка
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Члены семей мигрантов не могут приехать в страну, не зная язык, они должны сдать соответствующий экзамен, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
"Почти во всех странах, где привлекают иностранную рабочую силу, есть требования к знанию языка членов семьи", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России". Особенно высокие требования должны быть к тем, кто работает нянями или сиделкам.
Ранее ректор Института имени Пушкина предложила
изменить экзамены для мигрантов. Специалисты Института считают необходимым вернуть туда часть, связанную с говорением. В экзамен, который сдают трудовые иммигранты, включены и русский язык, и история, и законодательство. При этом существует несколько видов тестирования, различающихся по цели приезда иностранца в страну.
Закон, обязывающий трудовых мигрантов подтверждать знание русского языка, истории России и основ российского законодательства, был подписан еще в 2014 году.
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами