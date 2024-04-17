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Глава МВФ объяснила, почему мир отвернулся от интегрированной экономики
Глава МВФ объяснила, почему мир отвернулся от интегрированной экономики - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ объяснила, почему мир отвернулся от интегрированной экономики
Мир отвернулся от интегрированной глобальной экономики, поскольку она не работала для каждой страны, заявила директор-распорядитель Международного валютного... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T00:00+0300
2024-04-17T00:00+0300
2024-04-17T00:00+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Мир отвернулся от интегрированной глобальной экономики, поскольку она не работала для каждой страны, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Причина, по которой мы отвернулись от интегрированной глобальной экономики, в том, что она работала не для каждого", - сказала она на заседании Бреттон-Вудского комитета в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева подчеркнула, что в глобальной экономике были не только свои победители, но и проигравшие, которые в результате "дали отпор". По словам главы фонда, для возвращения к интегрированной мировой экономике необходимо найти "честный и инклюзивный путь".
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Глава МВФ объяснила, почему мир отвернулся от интегрированной экономики
Глава МВФ: интегрированная экономика помогала не всем, поэтому мир отвернулся
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Мир отвернулся от интегрированной глобальной экономики, поскольку она не работала для каждой страны, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Причина, по которой мы отвернулись от интегрированной глобальной экономики, в том, что она работала не для каждого", - сказала она на заседании Бреттон-Вудского комитета в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Георгиева подчеркнула, что в глобальной экономике были не только свои победители, но и проигравшие, которые в результате "дали отпор".
По словам главы фонда, для возвращения к интегрированной мировой экономике необходимо найти "честный и инклюзивный путь".
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