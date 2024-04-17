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Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах - 17.04.2024, ПРАЙМ
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:16+0300
2024-04-17T13:19+0300
кремль
дмитрий песков
нагорный карабах
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Миротворческий контингент находился на этой территории согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана и России, которое привело к прекращению огня во время второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил, срок их пребывания был прописан на пять лет с последующим его продлением на тот же период, если Баку и Ереван согласятся с этим.Российские миротворцы формально должны находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, будущее этой миссии будет определяться в рамках переговорного процесса, заявил в октябре 2023-го президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке.Официальная Москва не раз заявляла, что готова содействовать переговорам Еревана и Баку. Мирный договор между двумя странами возможен, выражал уверенность Путин.
нагорный карабах
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кремль, дмитрий песков, нагорный карабах
Кремль, Дмитрий Песков, Нагорный Карабах
13:16 17.04.2024 (обновлено: 13:19 17.04.2024)
 
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Песков: российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Миротворческий контингент находился на этой территории согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана и России, которое привело к прекращению огня во время второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил, срок их пребывания был прописан на пять лет с последующим его продлением на тот же период, если Баку и Ереван согласятся с этим.
Российские миротворцы формально должны находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, будущее этой миссии будет определяться в рамках переговорного процесса, заявил в октябре 2023-го президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке.
Официальная Москва не раз заявляла, что готова содействовать переговорам Еревана и Баку. Мирный договор между двумя странами возможен, выражал уверенность Путин.
 
КремльДмитрий ПесковНагорный Карабах
 
 
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