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Маск: победа России в конфликте с Украиной была "легко предсказуема" - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Маск: победа России в конфликте с Украиной была "легко предсказуема"
Маск: победа России в конфликте с Украиной была "легко предсказуема" - 17.04.2024, ПРАЙМ
Маск: победа России в конфликте с Украиной была "легко предсказуема"
Победа Москвы в конфликте с Киевом была легко предсказуема, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T23:51+0300
2024-04-17T23:51+0300
политика
илон маск
сво
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Победа Москвы в конфликте с Киевом была легко предсказуема, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.Так, Маск отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети X. Пользователь выложил скриншоты двух статей издания Politico. Заголовок одной статьи гласит, что Украина выигрывает, заголовок другой, что проигрывает. Свой пост пользователь прокомментировал "Как все начиналось и как все обстоит сейчас"."Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал", — написал под публикацией миллиардер. Пользователь ответил Маску, выразив сожаление о критике прогноза бизнесмена американскими СМИ.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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илон маск, сво
Политика, Илон Маск, СВО
23:51 17.04.2024
 
Маск: победа России в конфликте с Украиной была "легко предсказуема"

Маск: поражение Украины в конфликте с Россией было "легко предсказуемо"

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Победа Москвы в конфликте с Киевом была легко предсказуема, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Так, Маск отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети X. Пользователь выложил скриншоты двух статей издания Politico. Заголовок одной статьи гласит, что Украина выигрывает, заголовок другой, что проигрывает. Свой пост пользователь прокомментировал "Как все начиналось и как все обстоит сейчас".
"Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал", — написал под публикацией миллиардер.
Пользователь ответил Маску, выразив сожаление о критике прогноза бизнесмена американскими СМИ.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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15 апреля, 23:08
 
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