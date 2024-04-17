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Магазины попросили разрешить продажу "бракованных" молочных продуктов

Магазины попросили разрешить продажу "бракованных" молочных продуктов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Магазины попросили разрешить продажу "бракованных" молочных продуктов

Торговые сети просят вице-премьера Дмитрия Григоренко вернуть им право продавать молочную продукцию с нарушениями кодов маркировки. На такие товары в обороте... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:47+0300

2024-04-17T10:47+0300

2024-04-17T10:47+0300

экономика

молочная продукция

маркировка товаров

маркировка

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые сети просят вице-премьера Дмитрия Григоренко вернуть им право продавать молочную продукцию с нарушениями кодов маркировки. На такие товары в обороте "молочки" может приходиться 1,5%, что составляет 40 миллиардов рублей, пишет РБК. По данным издания, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5 Group, "Магнит", "Азбука вкуса" и другие) просит власти продлить разрешение продавать "молочку" с нечитаемым кодом маркировки. В этом случае предлагается вернуть возможность передавать в систему данные кода товара, иначе его невозможно продать. Это послабление уже действовало с июля 2023 по 1 апреля 2024 года. При этом сети могли продать не более 2% "бракованного" товара в течение месяца.Необходимость сканировать маркировку молочной продукции на кассе появилась еще осенью 2022 года. Тогда же возник вопрос - что делать с товарами надлежащего качества, если их маркировка плохо читается? С учетом того, что это скоропортящиеся продукты, было решено дать возможность продавать их, чтобы розница не несла убытки. Цель послабления - дать бизнесу возможность адаптироваться к технологиям маркировки. Ожидалось, что эта мера будет временной, однако после завершения срока ее действия нечитаемые коды вновь появляются на "молочке". По данным АКОРТ, которые приводит РБК, доля такого брака в разных сетях колеблется от 0,5% до 1,5% от ежемесячного оборота молочной продукции. Это говорит о том, что технологии нанесения маркировки по-прежнему несовершенны, и брак возникает, пусть и в небольших количествах. В свою очередь, в "Центре развития перспективных технологий" (ЦРПТ), являющемся оператором системы маркировки, констатируют снижение доли нечитаемых кодов до 0,3%, что является допустимым производственным браком упаковки по любым причинам. Кроме того, порой нарушения возникают и при транспортировке. Действовавший до 1 апреля порог дисциплинировал рынок, но его продление не способствует дальнейшему повышению качества маркировки, уверены в ЦРПТ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молочная продукция, маркировка товаров, маркировка