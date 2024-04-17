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МВФ спрогнозировал рост госдолга еврозоны
МВФ спрогнозировал рост госдолга еврозоны - 17.04.2024, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост госдолга еврозоны
Госдолг зоны евро в 2024 году незначительно увеличится по сравнению с 2023 годом и составит 88,7% ВВП, но затем начнет сокращаться и дойдет до уровня 87,7% в... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:01+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг зоны евро в 2024 году незначительно увеличится по сравнению с 2023 годом и составит 88,7% ВВП, но затем начнет сокращаться и дойдет до уровня 87,7% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году госдолг еврозоны увеличится на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 88,7% ВВП. В 2025 году фонд ожидает снижения уровня госдолга региона до 88,3% с последующим ежегодным сокращением до 87,7% ВВП в 2029 году.
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мвф, госдолг, новости
Экономика, МВФ, госдолг, Новости
МВФ спрогнозировал рост госдолга еврозоны
МВФ: Госдолг еврозоны вырастет до 88,7% ВВП, а к 2029 году сократится до 87,7%
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг зоны евро в 2024 году незначительно увеличится по сравнению с 2023 годом и составит 88,7% ВВП, но затем начнет сокращаться и дойдет до уровня 87,7% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году госдолг еврозоны увеличится на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 88,7% ВВП.
В 2025 году фонд ожидает снижения уровня госдолга региона до 88,3% с последующим ежегодным сокращением до 87,7% ВВП в 2029 году.
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