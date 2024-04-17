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Госдолг США превысит 123 процента, спрогнозировал МВФ

Госдолг США превысит 123 процента, спрогнозировал МВФ - 17.04.2024, ПРАЙМ

Госдолг США превысит 123 процента, спрогнозировал МВФ

Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:04+0300

2024-04-17T16:04+0300

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году. В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.

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