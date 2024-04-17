Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240417/nadbavki-847470531.html
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость
Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:39+0300
2024-04-17T17:39+0300
банк россии
банки
надбавки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. "Предусмотреть возможность установления дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок (с 2028 года)", - указывается в материалах. Банк России в 2020 году заявил о планах ввести повышенные надбавки к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка. Введение этой меры откладывалась сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за санкций стран Запада. Уже сейчас эти надбавки для системно значимых банков установлены выше, чем для других кредитных организаций. В настоящее время в России 13 кредитных организаций с таким статусом. Как поясняет регулятор, требования к финансовой устойчивости крупных банков должны учитывать их относительное влияние на системные риски финансового сектора. Это влияние может зависеть не только от размера банка, но и от масштаба деятельности в отдельных сегментах, а также от ассортимента услуг, в том числе в рамках экосистемы. Текущий порядок установления надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала в 1 процентный пункт для всех системно значимых банков не учитывает эти особенности, указывает ЦБ.
https://1prime.ru/20240412/kredity-847340746.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, надбавки
Банк России, Банки, надбавки
17:39 17.04.2024
 
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость

ЦБ хочет с 2028 г установить дифференцированные надбавки за системную значимость

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.
"Предусмотреть возможность установления дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок (с 2028 года)", - указывается в материалах.
Банк России в 2020 году заявил о планах ввести повышенные надбавки к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка. Введение этой меры откладывалась сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за санкций стран Запада.
Уже сейчас эти надбавки для системно значимых банков установлены выше, чем для других кредитных организаций. В настоящее время в России 13 кредитных организаций с таким статусом.
Как поясняет регулятор, требования к финансовой устойчивости крупных банков должны учитывать их относительное влияние на системные риски финансового сектора. Это влияние может зависеть не только от размера банка, но и от масштаба деятельности в отдельных сегментах, а также от ассортимента услуг, в том числе в рамках экосистемы.
Текущий порядок установления надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала в 1 процентный пункт для всех системно значимых банков не учитывает эти особенности, указывает ЦБ.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
12 апреля, 15:12
 
Банк РоссииБанкинадбавки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала