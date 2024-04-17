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ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость
Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:39+0300
2024-04-17T17:39+0300
2024-04-17T17:39+0300
банк россии
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. "Предусмотреть возможность установления дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок (с 2028 года)", - указывается в материалах. Банк России в 2020 году заявил о планах ввести повышенные надбавки к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка. Введение этой меры откладывалась сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за санкций стран Запада. Уже сейчас эти надбавки для системно значимых банков установлены выше, чем для других кредитных организаций. В настоящее время в России 13 кредитных организаций с таким статусом. Как поясняет регулятор, требования к финансовой устойчивости крупных банков должны учитывать их относительное влияние на системные риски финансового сектора. Это влияние может зависеть не только от размера банка, но и от масштаба деятельности в отдельных сегментах, а также от ассортимента услуг, в том числе в рамках экосистемы. Текущий порядок установления надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала в 1 процентный пункт для всех системно значимых банков не учитывает эти особенности, указывает ЦБ.
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банки, надбавки
Банк России, Банки, надбавки
ЦБ РФ хочет ввести дифференцированные надбавки за системную значимость
ЦБ хочет с 2028 г установить дифференцированные надбавки за системную значимость
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России может с 2028 года установить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала за системную значимость банков, следует из материалов ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.
"Предусмотреть возможность установления дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок (с 2028 года)", - указывается в материалах.
Банк России в 2020 году заявил о планах ввести повышенные надбавки к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка. Введение этой меры откладывалась сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за санкций стран Запада.
Уже сейчас эти надбавки для системно значимых банков установлены выше, чем для других кредитных организаций. В настоящее время в России 13 кредитных организаций с таким статусом.
Как поясняет регулятор, требования к финансовой устойчивости крупных банков должны учитывать их относительное влияние на системные риски финансового сектора. Это влияние может зависеть не только от размера банка, но и от масштаба деятельности в отдельных сегментах, а также от ассортимента услуг, в том числе в рамках экосистемы.
Текущий порядок установления надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала в 1 процентный пункт для всех системно значимых банков не учитывает эти особенности, указывает ЦБ.
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