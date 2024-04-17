https://1prime.ru/20240417/nalogi-847463930.html
Эксперты предположили, сколько рублей в апреле составят налоговые платежи
Эксперты предположили, сколько рублей в апреле составят налоговые платежи - 17.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты предположили, сколько рублей в апреле составят налоговые платежи
Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в апреле 3,57 триллиона рублей против оценок на март в объеме 4,41 триллиона, свидетельствуют | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:12+0300
2024-04-17T15:12+0300
2024-04-17T15:12+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в апреле 3,57 триллиона рублей против оценок на март в объеме 4,41 триллиона, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 3,82 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,32 триллиона. Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 950 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит". НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 750 миллиардов, 850 миллиардов и 220 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 530 миллиардов, 730 миллиардов и 100 миллиардов рублей. Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 850 миллиардов рублей, а банк "Зенит" - в 890 миллиардов.
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Эксперты предположили, сколько рублей в апреле составят налоговые платежи
Эксперты: налоговые платежи в России в апреле составят 3,6 триллиона рублей
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в апреле 3,57 триллиона рублей против оценок на март в объеме 4,41 триллиона, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 3,82 триллиона рублей, банка "Зенит" - 3,32 триллиона.
Страховые взносы при этом составят 1,15 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка и 950 миллиардов рублей - по мнению банка "Зенит".
НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 750 миллиардов, 850 миллиардов и 220 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 530 миллиардов, 730 миллиардов и 100 миллиардов рублей.
Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 850 миллиардов рублей, а банк "Зенит" - в 890 миллиардов.
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