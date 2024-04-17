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Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов

Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов

В Курганской области подтоплению подверглись 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, а также пять мостов. Об этом на совещании у президента России... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:27+0300

2024-04-17T17:27+0300

2024-04-17T17:27+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Курганской области подтоплению подверглись 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, а также пять мостов. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил глава региона Вадим Шумков. "На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах включая город Курган. И того: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов", — доложил он главе государства.Шумков также сообщил, что уровень дамбы в Кургане за пять дней увеличили до 11,5 метра и более."Уровень дамбы, построенной в 1962 году и ремонтированной в 2012 году, составлял от 8 до 10 метров. В ходе последних 5 суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метра и более на протяженности 17 км. Сейчас идет круглосуточное окарауливание дамбы силами МЧС, а также работают 20 аварийно-технических бригад на случай ее прорыва", — сказал он.По словам главы Курганской области, в регионе круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно.

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курганская область

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курганская область, наводнение