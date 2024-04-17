Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240417/navodnenie-847469558.html
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов
В Курганской области подтоплению подверглись 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, а также пять мостов. Об этом на совещании у президента России... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:27+0300
2024-04-17T17:27+0300
происшествия
курганская область
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847377595_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_069521e72caae98ec88eb5aad48855b8.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Курганской области подтоплению подверглись 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, а также пять мостов. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил глава региона Вадим Шумков. "На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах включая город Курган. И того: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов", — доложил он главе государства.Шумков также сообщил, что уровень дамбы в Кургане за пять дней увеличили до 11,5 метра и более."Уровень дамбы, построенной в 1962 году и ремонтированной в 2012 году, составлял от 8 до 10 метров. В ходе последних 5 суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метра и более на протяженности 17 км. Сейчас идет круглосуточное окарауливание дамбы силами МЧС, а также работают 20 аварийно-технических бригад на случай ее прорыва", — сказал он.По словам главы Курганской области, в регионе круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно.
https://1prime.ru/20240417/otchital-847468957.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847377595_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1b7a16782b2db22f366bb156997f7652.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
17:27 17.04.2024
 
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов

Шумков: в Курганской области подтоплены 25 населенных пунктов и 107 СНТ

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Курганской области подтоплению подверглись 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести округах, а также пять мостов. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил глава региона Вадим Шумков.
"На данный момент в бассейне реки Тобол подтопленными оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах включая город Курган. И того: 669 жилых домов, 2376 дачных домов, пять мостов", — доложил он главе государства.
Шумков также сообщил, что уровень дамбы в Кургане за пять дней увеличили до 11,5 метра и более.
"Уровень дамбы, построенной в 1962 году и ремонтированной в 2012 году, составлял от 8 до 10 метров. В ходе последних 5 суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метра и более на протяженности 17 км. Сейчас идет круглосуточное окарауливание дамбы силами МЧС, а также работают 20 аварийно-технических бригад на случай ее прорыва", — сказал он.
По словам главы Курганской области, в регионе круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области
17:15
 
ПроисшествияКурганская областьнаводнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала