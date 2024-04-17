https://1prime.ru/20240417/neft-847451038.html

Эта страна воспользовалась "нефтяной слабостью" США и рвется в лидеры

Эта страна воспользовалась "нефтяной слабостью" США и рвется в лидеры - 17.04.2024, ПРАЙМ

Эта страна воспользовалась "нефтяной слабостью" США и рвется в лидеры

Сокращение добычи нефти в США помогло усилить влияние ОПЕК+ на рынке – организация уверенно справляется с вызовами, координирует добычу и в случае необходимости | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:07+0300

2024-04-17T11:07+0300

2024-04-17T11:07+0300

энергетика

добыча нефти

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сделка опек+

нефтедобыча

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти в США помогло усилить влияние ОПЕК+ на рынке – организация уверенно справляется с вызовами, координирует добычу и в случае необходимости начнет ее наращивать, пишет турецкая Sabah.Ответ Ирана на атаку Израилем его посольства не привел к скачку цен на нефть – это означает, что рынок ожидает сдержанной реакции Иерусалима. Кроме того, в любом случае все ждут адекватного ответа на любые потрясения в рамках ОПЕК+, пишет издание. "В этом году влияние ОПЕК на рынке сильнее, чем в прошлом", - приводит оно слова старшего вице-президента консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леона.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПосле 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ несколько раз сокращала объем добычи, в результате ее доля на рынке упала до 34% - минимума с 2016 года. Тогда рынок удалось сбалансировать за счет роста добычи в США, Бразилии и прочих странах, не присоединившихся к сделке. Однако в текущем году замедление добычи в США вновь изменило баланс сил в пользу ОПЕК+, а цены начали расти. Это привело к росту спроса на фьючерсы, поскольку спекулянты, в том числе, хедж-фонды, верят в рост спроса на нефть со стороны американской экономики.Если цены вырастут выше 95 долларов за баррель, это подтолкнет ОПЕК+ к росту добычи. Прежде всего, за счет Саудовской Аравии, которой это проще, чем остальным участникам сделки, заключает автор публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ

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добыча нефти, добыча нефти в мире, добыча нефти в сша, сделка опек+, нефтедобыча