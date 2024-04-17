https://1prime.ru/20240417/oborona-847464741.html

Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону

Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону

Произошедшая недавно атака Ирана на Израиль показала странам ЕС важность долгосрочных вложений в оборону, заявила в ходе конференции по обороне и безопасности в | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:48+0300

2024-04-17T15:48+0300

2024-04-17T15:48+0300

вооружения

оборона

ес

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Произошедшая недавно атака Ирана на Израиль показала странам ЕС важность долгосрочных вложений в оборону, заявила в ходе конференции по обороне и безопасности в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также призвала страны ЕС серьезно нарастить инвестиции в оборону. "Удивительно, как эффективно и быстро системы обороны смогли перехватить практически каждый дрон и ракету. Но это не чудо. Скорее, это показывает реальную ценность последовательных долгосрочных инвестиций в передовые оборонные возможности и технологии", — сказала он. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это также "показывает ценность построения партнерских отношений и сотрудничества с союзниками", включая укрепление взаимодействия с НАТО.Глава ЕК также призвала страны ЕС работать над будущей архитектурой безопасности объединения при сохранении компетенций стран-членов в сфере обороны."Нам необходимо начать работать над будущим нашей архитектуры безопасности со всей возможной скоростью и политической волей. При этом основные компетенции в этой области всегда будут оставаться в руках государств-членов. Страны ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска и все связанные с ними решения", — заявила она.Фон дер Ляйен полагает, что и институты ЕС могут сыграть в этом роль. По ее мнению, Европа обладает инструментами и обязанностями в областях, которые имеют решающее значение для обороны. "Это и единый рынок, и исследования, и инновации", — пояснила Глава ЕК.Кроме того, она заявила, что не считает, что Европа сейчас сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предложила к ней готовиться, при этом подготовка должна заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил стран-членов ЕС.Глава ЕК добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", — пояснила фон дер Ляйен.

https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432741.html

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оборона, ес, урсула фон дер ляйен