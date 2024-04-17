Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240417/oborona-847464741.html
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону
Произошедшая недавно атака Ирана на Израиль показала странам ЕС важность долгосрочных вложений в оборону, заявила в ходе конференции по обороне и безопасности в | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:48+0300
2024-04-17T15:48+0300
вооружения
оборона
ес
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Произошедшая недавно атака Ирана на Израиль показала странам ЕС важность долгосрочных вложений в оборону, заявила в ходе конференции по обороне и безопасности в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также призвала страны ЕС серьезно нарастить инвестиции в оборону. "Удивительно, как эффективно и быстро системы обороны смогли перехватить практически каждый дрон и ракету. Но это не чудо. Скорее, это показывает реальную ценность последовательных долгосрочных инвестиций в передовые оборонные возможности и технологии", — сказала он. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это также "показывает ценность построения партнерских отношений и сотрудничества с союзниками", включая укрепление взаимодействия с НАТО.Глава ЕК также призвала страны ЕС работать над будущей архитектурой безопасности объединения при сохранении компетенций стран-членов в сфере обороны."Нам необходимо начать работать над будущим нашей архитектуры безопасности со всей возможной скоростью и политической волей. При этом основные компетенции в этой области всегда будут оставаться в руках государств-членов. Страны ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска и все связанные с ними решения", — заявила она.Фон дер Ляйен полагает, что и институты ЕС могут сыграть в этом роль. По ее мнению, Европа обладает инструментами и обязанностями в областях, которые имеют решающее значение для обороны. "Это и единый рынок, и исследования, и инновации", — пояснила Глава ЕК.Кроме того, она заявила, что не считает, что Европа сейчас сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предложила к ней готовиться, при этом подготовка должна заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил стран-членов ЕС.Глава ЕК добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", — пояснила фон дер Ляйен.
https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432741.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8d224048f77b738f4826234732bd4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оборона, ес, урсула фон дер ляйен
Вооружения, оборона, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
15:48 17.04.2024
 
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону

Глава ЕК: отражение атаки на Израиль показало важность инвестиций в оборону ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Произошедшая недавно атака Ирана на Израиль показала странам ЕС важность долгосрочных вложений в оборону, заявила в ходе конференции по обороне и безопасности в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также призвала страны ЕС серьезно нарастить инвестиции в оборону.
"Удивительно, как эффективно и быстро системы обороны смогли перехватить практически каждый дрон и ракету. Но это не чудо. Скорее, это показывает реальную ценность последовательных долгосрочных инвестиций в передовые оборонные возможности и технологии", — сказала он.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что это также "показывает ценность построения партнерских отношений и сотрудничества с союзниками", включая укрепление взаимодействия с НАТО.
Глава ЕК также призвала страны ЕС работать над будущей архитектурой безопасности объединения при сохранении компетенций стран-членов в сфере обороны.
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
Вчера, 16:25
"Нам необходимо начать работать над будущим нашей архитектуры безопасности со всей возможной скоростью и политической волей. При этом основные компетенции в этой области всегда будут оставаться в руках государств-членов. Страны ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска и все связанные с ними решения", — заявила она.
Фон дер Ляйен полагает, что и институты ЕС могут сыграть в этом роль. По ее мнению, Европа обладает инструментами и обязанностями в областях, которые имеют решающее значение для обороны.
"Это и единый рынок, и исследования, и инновации", — пояснила Глава ЕК.
Кроме того, она заявила, что не считает, что Европа сейчас сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предложила к ней готовиться, при этом подготовка должна заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил стран-членов ЕС.
Глава ЕК добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", — пояснила фон дер Ляйен.
 
ВооруженияоборонаЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала