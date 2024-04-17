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Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:17+0300
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вооружения
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне слов экс-главы Белого дома Дональда Трампа о недостаточном отчислении членов НАТО в оборонный альянс Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. На это Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "В конце концов, мы должны быть готовы тратить больше на оборону. Дональд Трамп об этом громко заявляет, но на самом деле об этом говорили все американские президенты, пока я участвовал в общественной жизни. И, знаете, это разумное требование со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа вносила больше средств в свою оборону", – заявил Хант в интервью изданию Politico в ходе поездки в США. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, оборона, европа
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оборона, ЕВРОПА
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
Глава британского Минфина Хант: Европа должна увеличить расходы на оборону
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне слов экс-главы Белого дома Дональда Трампа о недостаточном отчислении членов НАТО в оборонный альянс
Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. На это Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
"В конце концов, мы должны быть готовы тратить больше на оборону. Дональд Трамп об этом громко заявляет, но на самом деле об этом говорили все американские президенты, пока я участвовал в общественной жизни. И, знаете, это разумное требование со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа вносила больше средств в свою оборону", – заявил Хант в интервью изданию Politico в ходе поездки в США.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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