Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240417/oborona-847466232.html
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:17+0300
2024-04-17T16:17+0300
вооружения
великобритания
оборона
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/42/842524246_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_ef35ef3f7cf527242758818d1714bf4a.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне слов экс-главы Белого дома Дональда Трампа о недостаточном отчислении членов НАТО в оборонный альянс Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. На это Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "В конце концов, мы должны быть готовы тратить больше на оборону. Дональд Трамп об этом громко заявляет, но на самом деле об этом говорили все американские президенты, пока я участвовал в общественной жизни. И, знаете, это разумное требование со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа вносила больше средств в свою оборону", – заявил Хант в интервью изданию Politico в ходе поездки в США. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240417/oborona-847464741.html
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/42/842524246_301:0:5117:3612_1920x0_80_0_0_3f79c97927b25f1fee4a610ec0442c7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, оборона, европа
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оборона, ЕВРОПА
16:17 17.04.2024
 
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону

Глава британского Минфина Хант: Европа должна увеличить расходы на оборону

© Фото : Public domain/Sgt. Matthew CallahanМорской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Public domain/Sgt. Matthew Callahan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Странам Европы необходимо нарастить расходы на военные нужды, заявил в интервью изданию Politico в ходе поездки в США министр финансов Великобритании Джереми Хант на фоне слов экс-главы Белого дома Дональда Трампа о недостаточном отчислении членов НАТО в оборонный альянс
Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. На это Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
"В конце концов, мы должны быть готовы тратить больше на оборону. Дональд Трамп об этом громко заявляет, но на самом деле об этом говорили все американские президенты, пока я участвовал в общественной жизни. И, знаете, это разумное требование со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа вносила больше средств в свою оборону", – заявил Хант в интервью изданию Politico в ходе поездки в США.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону
15:48
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯоборонаЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала