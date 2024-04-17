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США отозвали разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США отозвали разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы - 17.04.2024, ПРАЙМ
США отозвали разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США отзывают разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, они должны быть завершены до 31 мая, сообщил на брифинге высокопоставленный... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T22:32+0300
2024-04-17T22:32+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. США отзывают разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, они должны быть завершены до 31 мая, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. "Генеральная лицензия номер 44 не будет продлена", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Лицензия, выпущенная Минфином США в октябре прошлого года, позволяла, несмотря на действующий в отношении этой Венесуэлы санкционный режим, осуществлять операции в сфере нефти и газа до 18 апреля текущего года. Как сообщили в администрации, на смену лицензии 44 придет Генеральная лицензия 44А, которая предписывает в срок до 31 мая завершить все операции с венесуэльским нефтегазовым сектором. Как пояснили в Вашингтоне, основанием для решения не продлевать лицензию стало "невыполнение властями Венесуэлы взятых на себя в рамках Барбадосских соглашений обязательств по проведению свободных и честных выборов". "Мы провели очень внимательный анализ и пришли к выводу, что, хотя власти Венесуэлы выполнили ряд ключевых обязательств, они не смогли сделать этого в ряду других, в частности - они касаются недопуска по техническим причинам кандидатов и партий, а также продолжающиеся преследования и репрессии против представителей оппозиции и гражданского сообщества", - сообщил представитель администрации США. В Венесуэле с 2014 года проходили масштабные антиправительственные протесты. На выборах в Национальную ассамблею, которые состоялись 6 декабря 2015 года, впервые за долгое время победу одержала оппозиция, после чего конфликт на какое-то время перешел в форму противостояния парламента и президента Мадуро. В марте 2017 года между ветвями власти произошла новая эскалация, а в августе того же года Национальное учредительное собрание, избранное по инициативе Мадуро, наделило себя полномочиями парламента. В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В октябре 2023 года сообщалось, что правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Дипмиссия Норвегии выступала посредником в данном процессе.
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сша, венесуэла, нефтегазовый сектор
Экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, нефтегазовый сектор
США отозвали разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы
Операции США с нефтегазовым сектором Венесуэлы должны быть завершены до 31 мая
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. США отзывают разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, они должны быть завершены до 31 мая, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
"Генеральная лицензия номер 44 не будет продлена", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
Лицензия, выпущенная Минфином США в октябре прошлого года, позволяла, несмотря на действующий в отношении этой Венесуэлы санкционный режим, осуществлять операции в сфере нефти и газа до 18 апреля текущего года. Как сообщили в администрации, на смену лицензии 44 придет Генеральная лицензия 44А, которая предписывает в срок до 31 мая завершить все операции с венесуэльским нефтегазовым сектором.
Как пояснили в Вашингтоне, основанием для решения не продлевать лицензию стало "невыполнение властями Венесуэлы взятых на себя в рамках Барбадосских соглашений обязательств по проведению свободных и честных выборов".
"Мы провели очень внимательный анализ и пришли к выводу, что, хотя власти Венесуэлы выполнили ряд ключевых обязательств, они не смогли сделать этого в ряду других, в частности - они касаются недопуска по техническим причинам кандидатов и партий, а также продолжающиеся преследования и репрессии против представителей оппозиции и гражданского сообщества", - сообщил представитель администрации США.
Экономическая активность США в феврале-апреле увеличилась
В Венесуэле с 2014 года проходили масштабные антиправительственные протесты. На выборах в Национальную ассамблею, которые состоялись 6 декабря 2015 года, впервые за долгое время победу одержала оппозиция, после чего конфликт на какое-то время перешел в форму противостояния парламента и президента Мадуро. В марте 2017 года между ветвями власти произошла новая эскалация, а в августе того же года Национальное учредительное собрание, избранное по инициативе Мадуро, наделило себя полномочиями парламента.
В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В октябре 2023 года сообщалось, что правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Дипмиссия Норвегии выступала посредником в данном процессе.