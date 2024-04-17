https://1prime.ru/20240417/orsk-847447996.html

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 15 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 15 сантиметров - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 15 сантиметров

Вода в реке Урал в частично затопленном городе Орске к утру снизилась на 15 сантиметров, до 577 сантиметров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:46+0300

2024-04-17T09:46+0300

2024-04-17T09:46+0300

происшествия

оренбургская область

наводнение

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УФА, 17 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Урал в частично затопленном городе Орске к утру снизилась на 15 сантиметров, до 577 сантиметров. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС по Оренбургской области. "На 8.00 (6.00 мск) утра Урал у Орска за сутки снизился на 15 сантиметров, уровень составляет 577 сантиметров", — заявил собеседник агентства. Критический уровень реки Урал в Орске составляет 700 сантиметров.В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что спасатели окончили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где возникла опасность затопления после данных о переливе воды через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном,.Ранее власти Орска сообщали, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, и вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, есть угроза подтопления поселка Тукай. Позже была объявлена превентивная эвакуация жителей."Сотрудники МЧС России на месте осуществляли мониторинг в течение суток, включая ночь. Уровень воды в ближайшем водоеме упал на 15 сантиметров", — заявили журналистам в ведомстве.ОРЕНБУРГВ Оренбурге на 58 сантиметров за стуки вырос уровень реки Сакмара. Это грозит подтоплением трем поселкам, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале."Растет уровень воды в реке Сакмара. По данным на 8.00 (6.00 мск), уровень воды реки у поста Татарская Каргала за сутки повысился на 58 сантиметров и составил 835 см. До опасной отметки в 870 см остается 35 см. В связи с этим под угрозу подтопления попадают поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд Оренбурга", — говорится в сообщении.Также отмечается, в связи с угрозой подтопления в селе Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий на территориях работают спасатели для проведения своевременных мероприятий по эвакуации населения.Кроме того, мэрия сообщила, что более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбурге. В зону затопления попадали микрорайоны Форштадт, Авиагородок, Пугачи, Ситцовка, Аренда, поселки имени Куйбышева, Солнечный, Заречный, Кузнечный и другие.

https://1prime.ru/20240417/tobol-847446590.html

оренбургская область

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оренбургская область, наводнение