https://1prime.ru/20240417/oruzhie-847450631.html

Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России

Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России - 17.04.2024, ПРАЙМ

Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России

Самое опасное для Великобритании оружие России – крылатые ракеты большой дальности. Весьма вероятно, что британская ПВО не выдержит первого же удара этими... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:01+0300

2024-04-17T11:01+0300

2024-04-17T11:02+0300

вооружения

ракеты

экспертное мнение

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Самое опасное для Великобритании оружие России – крылатые ракеты большой дальности. Весьма вероятно, что британская ПВО не выдержит первого же удара этими ракетами, утверждает в статье для The Telegraph старший научный сотрудник по авиации Королевского объединенного института оборонных исследований, профессор Джастин Бронк.В большой статье для The Telegraph профессор начал рассматривать российские ударные системы с "Герани", которую он неизменно называет "Шахедом-136". Размышляет Бронк довольно просто. Расстояние от ближайшей российской территории – Калининградской области - до Великобритании около 1200 км. Следовательно, при максимальной крейсерской скорости около 160 км/ч беспилотнику потребуется для достижения целей в Британии не менее семи с половиной часов – и это в случае, если он полетит по прямой, не пытаясь обходить зоны действия ПВО британских союзников - Польши, Германии, Дании и Нидерландов. А значит, считает профессор, "Шахеды-136" – не вариант.И даже если удар ими станет способом подавить или обнаружить британскую ПВО, чтобы проложить путь гораздо более скоростных крылатым ракетам, - все равно не вариант. Ведь чтобы крылатые ракеты прибыли одновременно с беспилотниками, их пуск нужно будет отложить, а это станет для Великобритании сигналом о предстоящем нападении — "подобно тому, как Иран "телеграфировал" Израилю, начав с массированного запуска медленных беспилотников".При это российские баллистические "Искандеры-М", отмечает Бронк, не имеют достаточной дальности, чтобы поразить британские цели с территории РФ. То же самое он пишет и гиперзвуковых "Кинжалах" – они, подчеркивает профессор, "должны запускаться с самолета с расстояния около 500 километров от Великобритании — а это поистине самоубийственное задание, поскольку для этого придется пройти через воздушное пространство ряда союзников с их противовоздушными патрулями"."Истинная же российская угроза для Великобритании исходит от ракет большой дальности и фактически не изменилась за десятилетия — это массированный запуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщиков в Заполярье (и, возможно, с подводных лодок в Арктике или Северной Атлантике), а также ядерных межконтинентальных баллистических ракет", - пишет Бронк.Отмечается, что это действительно серьезная угроза, и для защиты Британии "необходимо укрепить ключевые британские базы, чтобы снизить риск того, что ограниченное количество ракет достигнет цели".При этом профессор утверждает, что "требуется больше ракет, дополнительные часы налета для реалистичной отработки перехватов на "Тайфунах" и ракетных систем класса "земля – воздух" средней дальности". И, никак не обосновывая свой призыв, Бронк настаивает, что Британия должна больше приобретать систем Sky Sabre. По его словам, "их дальнейшее приобретение должно стать приоритетом — вместо грандиозных планов защиты от массированных атак".

https://1prime.ru/20240410/taurus-847271319.html

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ракеты, экспертное мнение