Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240417/oruzhie-847450631.html
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России - 17.04.2024, ПРАЙМ
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России
Самое опасное для Великобритании оружие России – крылатые ракеты большой дальности. Весьма вероятно, что британская ПВО не выдержит первого же удара этими... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:01+0300
2024-04-17T11:02+0300
вооружения
ракеты
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/95/842899518_0:22:1290:748_1920x0_80_0_0_3c51156fba2c858b44fc151a28f0e3a0.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Самое опасное для Великобритании оружие России – крылатые ракеты большой дальности. Весьма вероятно, что британская ПВО не выдержит первого же удара этими ракетами, утверждает в статье для The Telegraph старший научный сотрудник по авиации Королевского объединенного института оборонных исследований, профессор Джастин Бронк.В большой статье для The Telegraph профессор начал рассматривать российские ударные системы с "Герани", которую он неизменно называет "Шахедом-136". Размышляет Бронк довольно просто. Расстояние от ближайшей российской территории – Калининградской области - до Великобритании около 1200 км. Следовательно, при максимальной крейсерской скорости около 160 км/ч беспилотнику потребуется для достижения целей в Британии не менее семи с половиной часов – и это в случае, если он полетит по прямой, не пытаясь обходить зоны действия ПВО британских союзников - Польши, Германии, Дании и Нидерландов. А значит, считает профессор, "Шахеды-136" – не вариант.И даже если удар ими станет способом подавить или обнаружить британскую ПВО, чтобы проложить путь гораздо более скоростных крылатым ракетам, - все равно не вариант. Ведь чтобы крылатые ракеты прибыли одновременно с беспилотниками, их пуск нужно будет отложить, а это станет для Великобритании сигналом о предстоящем нападении — "подобно тому, как Иран "телеграфировал" Израилю, начав с массированного запуска медленных беспилотников".При это российские баллистические "Искандеры-М", отмечает Бронк, не имеют достаточной дальности, чтобы поразить британские цели с территории РФ. То же самое он пишет и гиперзвуковых "Кинжалах" – они, подчеркивает профессор, "должны запускаться с самолета с расстояния около 500 километров от Великобритании — а это поистине самоубийственное задание, поскольку для этого придется пройти через воздушное пространство ряда союзников с их противовоздушными патрулями"."Истинная же российская угроза для Великобритании исходит от ракет большой дальности и фактически не изменилась за десятилетия — это массированный запуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщиков в Заполярье (и, возможно, с подводных лодок в Арктике или Северной Атлантике), а также ядерных межконтинентальных баллистических ракет", - пишет Бронк.Отмечается, что это действительно серьезная угроза, и для защиты Британии "необходимо укрепить ключевые британские базы, чтобы снизить риск того, что ограниченное количество ракет достигнет цели".При этом профессор утверждает, что "требуется больше ракет, дополнительные часы налета для реалистичной отработки перехватов на "Тайфунах" и ракетных систем класса "земля – воздух" средней дальности". И, никак не обосновывая свой призыв, Бронк настаивает, что Британия должна больше приобретать систем Sky Sabre. По его словам, "их дальнейшее приобретение должно стать приоритетом — вместо грандиозных планов защиты от массированных атак".
https://1prime.ru/20240410/taurus-847271319.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/95/842899518_133:0:1157:768_1920x0_80_0_0_15beefb51f73a35935d931485497cab3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракеты, экспертное мнение
Вооружения, ракеты, экспертное мнение
11:01 17.04.2024 (обновлено: 11:02 17.04.2024)
 
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России

The Telegraph: британская ПВО может не выдержать удара российских крылатых ракет

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Самое опасное для Великобритании оружие России – крылатые ракеты большой дальности. Весьма вероятно, что британская ПВО не выдержит первого же удара этими ракетами, утверждает в статье для The Telegraph старший научный сотрудник по авиации Королевского объединенного института оборонных исследований, профессор Джастин Бронк.
В большой статье для The Telegraph профессор начал рассматривать российские ударные системы с "Герани", которую он неизменно называет "Шахедом-136". Размышляет Бронк довольно просто. Расстояние от ближайшей российской территории – Калининградской области - до Великобритании около 1200 км. Следовательно, при максимальной крейсерской скорости около 160 км/ч беспилотнику потребуется для достижения целей в Британии не менее семи с половиной часов – и это в случае, если он полетит по прямой, не пытаясь обходить зоны действия ПВО британских союзников - Польши, Германии, Дании и Нидерландов. А значит, считает профессор, "Шахеды-136" – не вариант.
И даже если удар ими станет способом подавить или обнаружить британскую ПВО, чтобы проложить путь гораздо более скоростных крылатым ракетам, - все равно не вариант. Ведь чтобы крылатые ракеты прибыли одновременно с беспилотниками, их пуск нужно будет отложить, а это станет для Великобритании сигналом о предстоящем нападении — "подобно тому, как Иран "телеграфировал" Израилю, начав с массированного запуска медленных беспилотников".
При это российские баллистические "Искандеры-М", отмечает Бронк, не имеют достаточной дальности, чтобы поразить британские цели с территории РФ. То же самое он пишет и гиперзвуковых "Кинжалах" – они, подчеркивает профессор, "должны запускаться с самолета с расстояния около 500 километров от Великобритании — а это поистине самоубийственное задание, поскольку для этого придется пройти через воздушное пространство ряда союзников с их противовоздушными патрулями".
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus
10 апреля, 15:33
"Истинная же российская угроза для Великобритании исходит от ракет большой дальности и фактически не изменилась за десятилетия — это массированный запуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщиков в Заполярье (и, возможно, с подводных лодок в Арктике или Северной Атлантике), а также ядерных межконтинентальных баллистических ракет", - пишет Бронк.
Отмечается, что это действительно серьезная угроза, и для защиты Британии "необходимо укрепить ключевые британские базы, чтобы снизить риск того, что ограниченное количество ракет достигнет цели".
При этом профессор утверждает, что "требуется больше ракет, дополнительные часы налета для реалистичной отработки перехватов на "Тайфунах" и ракетных систем класса "земля – воздух" средней дальности". И, никак не обосновывая свой призыв, Бронк настаивает, что Британия должна больше приобретать систем Sky Sabre. По его словам, "их дальнейшее приобретение должно стать приоритетом — вместо грандиозных планов защиты от массированных атак".
 
Вооруженияракетыэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала