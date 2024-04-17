Неприятная неизбежность: пять главных факторов ослабления рубля
Неприятная неизбежность: пять главных факторов ослабления рубля - 17.04.2024, ПРАЙМ
Неприятная неизбежность: пять главных факторов ослабления рубля
Во вторник, 16 апреля, рубль закрылся в минусе, подешевев к основным валютам. Курс доллар/рубль вырос на 0,71% до 94,42 рубля, евро/рубль поднялся на 0,41% до... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:11+0300
2024-04-17T09:11+0300
2024-04-17T09:11+0300
экономика
мнения аналитиков
курсы валют
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Во вторник, 16 апреля, рубль закрылся в минусе, подешевев к основным валютам. Курс доллар/рубль вырос на 0,71% до 94,42 рубля, евро/рубль поднялся на 0,41% до 100,24 рубля, юань/рубль прибавил 0,72% до 12,97 рубля.Ослабление рубля было вызвано сочетанием нескольких факторов:Во вторник цена нефти Brent снизилась на 0,37% до $90,02 за баррель. Основным фактором давления стали ястребиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что потребуется "больше времени, чем ожидалось" для достижения целевого уровня инфляции в 2%.Инвесторы теперь закладывают в цены меньшее количество снижений ставки ФРС в 2023 году, поскольку экономика США остается устойчивой, а инфляция все еще высока. Сценарий более длительного сохранения высоких процентных ставок может негативно сказаться на спросе на нефть из-за увеличения стоимости ее хранения. Кроме того, по данным API, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4,09 миллиона баррелей, превысив прогноз в 600 тысяч баррелей.В среду, 17 апреля, нефть Brent торгуется около $89,49 за баррель. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке помогает сдерживать дальнейшее снижение котировок. Инвесторы надеются, что позиция Белого дома, выступающего против израильского контрудара, поможет в деэскалации конфликта.Поддержкой ценам выступает также новость о том, что импорт нефти в Китае в 2023 году достиг нового рекорда, увеличившись на 10% в годовом выражении. В случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива возможен рост цен до $100 за баррель.Технически рубль продолжает отрабатывать пробой сопротивления на 93,30 рублей за доллар. Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, таргетом может стать диапазон 96,00-97,00 рублей за доллар с промежуточной остановкой на 95,30 рубля.Индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3462,94 пункта, индекс РТС — на 0,98%, до 1155,46 пункта. После длительного ралли рост индекса замедлился. Восходящее движение остается в силе, пока значение находится выше 3450 пунктов. Если день закроется ниже, нисходящая коррекция расширится до 3430 пунктов.
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Во вторник, 16 апреля, рубль закрылся в минусе, подешевев к основным валютам. Курс доллар/рубль вырос на 0,71% до 94,42 рубля, евро/рубль поднялся на 0,41% до 100,24 рубля, юань/рубль прибавил 0,72% до 12,97 рубля.
Ослабление рубля было вызвано сочетанием нескольких факторов:
1.
Сокращение валютных интервенций Центрального банка РФ. С 5 апреля ЦБ снизил объемы чистых продаж валюты на рынке, что оказало понижательное давление на курс рубля.
2.
Укрепление доллара к большинству мировых валют на фоне ожиданий более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Индекс доллара DXY поднялся выше отметки 106 пунктов, обновив максимумы с осени 2023 года.
3.
Обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке после ракетных ударов Ирана по Израилю. Это вызвало рост спроса на защитные активы, включая доллар.
4.
Ожидания отмены требования об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки, что могло бы ослабить рубль. Однако правительство, скорее всего, продлит эти меры до конца 2024 года.
5.
Сокращение предложения экспортной валютной выручки из-за ужесточения режима вторичных санкций. Банки из недружественных стран все чаще отказывают российским компаниям в международных платежах.
Во вторник цена нефти Brent снизилась на 0,37% до $90,02 за баррель. Основным фактором давления стали ястребиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что потребуется "больше времени, чем ожидалось" для достижения целевого уровня инфляции в 2%.
Инвесторы теперь закладывают в цены меньшее количество снижений ставки ФРС в 2023 году, поскольку экономика США остается устойчивой, а инфляция все еще высока. Сценарий более длительного сохранения высоких процентных ставок может негативно сказаться на спросе на нефть из-за увеличения стоимости ее хранения. Кроме того, по данным API, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 4,09 миллиона баррелей, превысив прогноз в 600 тысяч баррелей.
В среду, 17 апреля, нефть Brent торгуется около $89,49 за баррель. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке помогает сдерживать дальнейшее снижение котировок. Инвесторы надеются, что позиция Белого дома, выступающего против израильского контрудара, поможет в деэскалации конфликта.
Поддержкой ценам выступает также новость о том, что импорт нефти в Китае в 2023 году достиг нового рекорда, увеличившись на 10% в годовом выражении. В случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива возможен рост цен до $100 за баррель.
Технически рубль продолжает отрабатывать пробой сопротивления на 93,30 рублей за доллар. Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, таргетом может стать диапазон 96,00-97,00 рублей за доллар с промежуточной остановкой на 95,30 рубля.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3462,94 пункта, индекс РТС — на 0,98%, до 1155,46 пункта. После длительного ралли рост индекса замедлился. Восходящее движение остается в силе, пока значение находится выше 3450 пунктов. Если день закроется ниже, нисходящая коррекция расширится до 3430 пунктов.
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